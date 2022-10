Sottopasso di Trodica,

al via i sondaggi

MORROVALLE - Ferrovie ha iniziato le rilevazioni, l'amministrazione: «Un altro passo in avanti verso la realizzazione del progetto»

18 Ottobre 2022 - Ore 12:30 - caricamento letture

Sono iniziate nei giorni scorsi e andranno avanti per tutta la settimana le attività dei tecnici cui le Ferrovie dello Stato hanno affidato l’esecuzione dei sondaggi preliminari nei terreni dove sorgerà il nuovo sottopassaggio ferroviario a Trodica.

«Un altro passo in avanti verso la realizzazione del progetto – spiega l’amministrazione comunale – che è interamente a cura della società. L’intervento a Trodica è stato ritenuto di priorità 1 per cui sarà tra i primissimi a partire tra quelli inseriti all’interno del complessivo piano di soppressione dei passaggi a livello insistenti sulle linee ferroviarie delle Marche. Il Comune sta seguendo l’iter con estrema attenzione di concerto con la Regione e auspica si prosegua celermente lungo il percorso tracciato per arrivare finalmente alla realizzazione di un’opera di grande importante per tutta la città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA