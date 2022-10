Il prefetto a Castelraimondo:

focus su caro energia, ricostruzione

e controllo del territorio

INCONTRO - Flavio Ferdani accolto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonelli

18 Ottobre 2022

Il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani in visita a Castelraimondo. Ieri mattina (lunedì 17 ottobre) l’amministrazione comunale ha accolto il Prefetto nell’aula del consiglio comunale per una riunione costruttiva su diversi temi. In primis si è parlato del problema del caro energia, un’incognita non da poco per le casse comunali e per quelle dei cittadini, con probabili riflessi anche sul mondo del lavoro. A seguire focus sulle problematiche sociali, sulla ricostruzione e sul controllo del territorio. Su quest’ultimo punto è stato evidenziato l’ottimo lavoro svolto dai militari dell’Arma dei carabinieri, con un ringraziamento al comandante della stazione di Castelraimondo D’Afflisio e al capitano della Compagnia Faraca.

Su ogni punto il Prefetto ha ribadito piena collaborazione fornendo anche suggerimenti e consigli. Oltre al sindaco Patrizio Leonelli erano presenti il vicesindaco Roberto Pupilli, il presidente del consiglio comunale Luigi Bonifazi, gli assessori Elisabetta Torregiani e Ilenia Cittadini e i consiglieri Valeria Lucarini e Paolo Cesanelli. «Un incontro – commenta il sindaco – molto proficuo in quanto abbiamo discusso di diverse problematiche e allo stesso tempo abbiamo fatto conoscere al Prefetto le peculiarità di Castelraimondo, a partire dall’Infiorata fino ai vari eventi che organizziamo in città. Ci ha ascoltato con attenzione e io di questo lo ringrazio, ci ha fatto un’ottima impressione e credo sia una persona squisita. Ha dimostrato grande interesse verso Castelraimondo». Al termine dell’incontro il sindaco ha accompagnato il prefetto in un’azienda del territorio, ArteLito, in quanto lo stesso Prefetto aveva chiesto di poter visitare una realtà produttiva della zona.

