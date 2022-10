Perugia ultimo, torna Fabrizio Castori

SERIE B - Dopo l'addio di Silvio Baldini la società ha raggiunto l'accordo con il tecnico originario di San Severino e tolentinate d'adozione che era stato esonerato lo scorso 19 settembre. Per "Mister promozioni" ora il compito di conquistare la salvezza

di Andrea Cesca

Fabrizio Castori torna alla guida del Perugia. Questa mattina l’allenatore ha raggiunto la sede di Pian di Massiano dopo la telefonata ricevuta ieri sera dal presidente Massimiliano Santopadre mentre si trovava allo stadio “Maradona” per assistere alla partita fra il Napoli e il Bologna. Castori questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento (a porte chiuse) allo stadio “Renato Curi”, nel frattempo il ds Giannetti è stato sollevato dall’incarico.

La notizia del possibile ritorno in panchina a Perugia di Fabrizio Castori era cominciata a circolare ieri sera subito dopo le dimissioni rassegnate da Silvio Baldini. «Per me questa avventura è finita – ha dichiarato il tecnico toscano dopo la sconfitta interna con il Sudtirol – È un gruppo di bravissimi ragazzi ma ci sono troppe superficialità ed egoismi. Non voglio assolutamente mettere in difficoltà il Perugia». La seconda rete in campionato del maceratese Federico Melchiorri contro gli altoatesini non è stata sufficiente per evitare la terza sconfitta consecutiva del Perugia targato Baldini.

Dopo sole tre partite, coincise con altrettante battute d’arresto, sulla panchina dei grifoni torna dunque Fabrizio Castori. L’allenatore originario di San Severino, trapiantato a Tolentino, era stato esonerato il 19 settembre scorso dal presidente degli umbri Massimiliano Santopadre dopo la sesta giornata coincisa con la sconfitta nel derbissimo con la Ternana.

Non sarà un compito facile quello che attende Castori, il Perugia è ultimo in classifica con soli quattro punti e sabato prossimo sarà impegnato in trasferta a Reggio Calabria contro la seconda forza del campionato. Insieme a quello di Fabrizio Castori erano circolati i nomi di Modesto e Stellone. Silvio Baldini, lo ricordiamo, l’estate scorsa aveva lasciato il Palermo, adesso l’addio al Perugia.

Come dicevamo ieri Fabrizio Castori ha assistito alla partita fra il Napoli ed il Bologna. La scorsa settimana il tecnico ed il suo staff sono stati ospiti a Castel Volturno del club partenopeo per aggiornarsi e trovare nuovi spunti. Oltre all’ottimo rapporto con Luciano Spalletti Castori è legato da grande amicizia con Cristiano Giuntoli, con il quale ha scritto la storia a Carpi.

