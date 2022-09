Perugia, esonerato mister Castori

SERIE B - Il tecnico nato a San Severino paga i soli 4 punti raccolti nelle prime sei giornate

Fabrizio Castori non è più l’allenatore del Perugia. Il tecnico originario di San Severino ma tolentinate d’adozione è stato esonerato dopo la sconfitta nel sentitissimo derby con la Ternana. «AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra. A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegn o, la serietà e la correttezza dimostrati. Rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli».

Dopo sei giornate di campionato il Perugia si trova in quart’ultima posizione di classifica con quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. I grifoni, nelle cui file milita il maceratese Federico Melchiorri, avrebbero individuato il sostituto, si tratta di Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo.

