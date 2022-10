Il Gallo canta due volte,

Sangiustese ko

ECCELLENZA - Al La Croce di Montegranaro i rossoblu di Possanzini perdono 2 a 0 contro l'Atletico Gallo Colbordolo

16 Ottobre 2022 - Ore 18:16 - caricamento letture

Una brutta Sangiustese viene sconfitta in casa dall’Atletico Gallo che, all’inglese, porta a casa meritatamente una vittoria dallo stadio la Croce di Montegranaro. I rossoblu, apparsi lenti e con poche idee, vengono puniti da una rete per tempo di Dominici e Peroni, che regalano agli ospiti tre punti importanti in proiezione playoff. I ragazzi di Possanzini restano a quota otto punti e domenica prossima cercheranno il riscatto, sempre in casa, contro il Fabriano Cerreto (caduto fra le mura amiche contro la Maceratese).

La cronaca. Dopo appena sei minuti è Torelli a colpire il palo con una carambola su tiro da fuori, mentre Tonuzi scalda le mani poco dopo a Andreani. Al 27esimo il vantaggio ospite: dagli sviluppi di un angolo, gran tiro al volo di Dominici e palla in fondo al sacco. La Sangiustese prova a reagire con il colpo di testa di Monserrat che termina di poco a lato e si va al riposo sullo zero a uno. Nella ripresa, al 53esimo, arriva il raddoppio Atletico Gallo: uscita bassa di Monti con pallone che resta, però, in area, si avventa Peroni e scaraventa in rete. La Sangiustese ha un sussulto solamente al 75esimo con Titone, ma la punizione è deviata in angolo dal grande volo di Andreani. Il risultato non cambia fino alla fine e, al triplice fischio, si registra il due a zero meritato a favore degli ospiti.

Il tabellino di Sangiustese – Atletico Gallo Colbordolo:

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio (80’ Rotondo), Monserrat, Iuvalè (70’ Doci), Titone, Merzoug (57’ Cheddira), Tonuzi (75’ Zira), Ercoli, Cusimano (57’ Rossi). A disp.: Raccio, Iommi, Pagliarini, Tassi All.: Possanzini.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Andreani, Francesco Fabbri, Notarile (83’ Di Gennaro), Dominici, Andrea Nobili, Torelli, Peroni (67’ Balkaid), Giunti, Barattini (70’ Muratori), Costantini (80’ Gaudenzi), Filippo Fabbri (77’ Signoritti). A disp: Elezaj, Cristian Nobili, Rugoletti, De Rose. All.: Mariotti.

ARBITRO: Paoloni di Ascoli Piceno

RETI: 28′ Dominici, 53′ Peroni

NOTE: Ammoniti Peroni, Muratori. Angoli 1-4. Recuperi 0’ p.t. e 5’ s.t.

© RIPRODUZIONE RISERVATA