La carica di Elio Andreozzi,

spegne 101 candeline

MOGLIANO - E' stato festeggiato dalle tre figlie e dalla sindaca Cecilia Cesetti

14 Ottobre 2022 - Ore 10:38 - caricamento letture

Mogliano festeggia Elio Andreozzi che ha spento 101 candeline. E’ uno dei tre centenari della comunità moglianese. Festeggiamenti in viale XX Settembre a Mogliano dove Andreozzi alla presenza delle sue tre figlie e dei familiari più stretti ha spento le candeline soddisfatto per il traguardo raggiunto. Uomo umile e forte si è sempre dedicato alla sua famiglia, alle sue figlie e ai suoi nipoti. «È un avvenimento importante per la comunità moglianese – ha detto il sindaco Cecilia Cesetti – al nostro concittadino Elio e alla sua famiglia gli auguri più sinceri. Mogliano, con ben tre centenari, appartiene alla schiera di quei luoghi nei quali si vive bene e a lungo, con un’alta qualità della vita e un ottimo clima». Durante i festeggiamenti Elio si è sincerato di ringraziare tutti i cittadini.

