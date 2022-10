L’avanguardia di Val Ange,

la mamma sarta

e le trame che trasforma in arazzi

CIVITANOVA - Diversi premi per l'artista che produce opere innovative

di Mario Monachesi

Ogni artista esprime e crede nella propria arte, ci mancherebbe altro, ma in questo momento mi sia permesso di dire che l’avanguardia artistica civitanovese, e non solo, è oggi in mano a Val Ange con le sue innovative tramature. Trame tessili rivisitate e rivoluzionariamente riaggiornate. Le sue opere hanno oltrepassato i tagli di Fontana, sono andate oltre portandosi dietro, da un passato in bianco e nero, un futuro che incanta, ammalia e conquista. Allieva di Remo Brindisi, prosegue gli studi all’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Dopo un inizio pittorico, memore della sartoria della madre, nasce e cresce in lei l’amore per i fili, per le trame che trasforma in arazzi in cui inserisce applicazioni anche metalliche dando così origine ad opere uniche mai viste, intrise di ricordi, storie vissute, nuovi segni e nuovi disegni, sempre n fuga in avanti.

La fantasia di Val Ange (Angela Valentini, nata a Sant’Elpidio a Mare e residente a Civitanova ) si immerge in un lavoro inarrestabile e scintillante, quasi musicale ad ogni alito di vento.

Le sue sono opere leggere, con ali colorate, viaggiatrici in un tempo che l’arte normale non ha ancora raggiunto.

A riprova di tutto ciò, i numerosi premi vinti, gli infiniti riconoscimenti e gli attestati di stima, tutte “medaglie” che la fa svettare con valore e valori nell’olimpo dell’arte.

