«Entra nella stanza di una donna

e tenta di violentarla»:

condannato a 4 anni e 4 mesi

SAN SEVERINO - Sotto accusa dal gup del tribunale di Macerata un 35enne che lavorava come badante del padre della vittima. Secondo l'accusa una notte era entrato nell'abitazione di lei e dopo aver preteso di avere un rapporto l'aveva picchiata e palpeggiata. Alla fine era stato arrestato dai carabinieri

12 Ottobre 2022 - Ore 19:53 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Nel cuore della notte entra nella camera da letto della figlia di un uomo di cui faceva il badante e tenta di violentarla: condannato a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale, lesioni personali e violazione di domicilio un 35enne moldavo. La sentenza oggi dal gup del tribunale di Macerata. I fatti risalgono al 27 marzo scorso. ed erano avvenuti a San Severino.



L’uomo, secondo l’accusa, intorno alle 23 di quel giorno si era introdotto nell’abitazione dove viveva la figlia dell’uomo dove aveva da poco iniziato a lavorare come badante. La donna era sola in casa e il 35enne, dice l’accusa, sostenuta dal pm Claudio Rastrelli, aveva raggiunto la camera da letto della donna. Poi il badante avrebbe detto: «Sono un uomo e ho delle esigenze», e avrebbe preteso di avere con lei un rapporto sessuale. Lei si era rifiutata e a quel punto l’uomo l’avrebbe aggredita colpendola con schiaffi e pugni e l’avrebbe spogliata e palpeggiata.

La donna sarebbe riuscita ad approfittare di un momento di distrazione del 35enne per divincolarsi e fuggire a casa del padre, che abita vicino a lei. La cosa non era finita lì. Il badante aveva raggiunto l’abitazione dell’anziano e dopo essersi arrampicato lungo il tubo della grondaia era entrato. La donna nel frattempo si era chiusa all’interno di una camera e l’uomo aveva sfondato la porta per entrare. Poco dopo erano arrivati i carabinieri della stazione di San Severino che avevano arrestato il 35enne. Oggi per l’uomo si è svolto il processo dal gup Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata. E’ stato condannato a 4 anni e 4 mesi con rito abbreviato. Il moldavo è assistito dall’avvocato Paola Castellani.

*A tutela della vittima il nome dell’imputato non viene indicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA