Centrata da un’auto vicino all’Università,

studentessa in ospedale

MACERATA - L'investimento in via Bramante, poco prima del polo Bertelli. La ragazza non dovrebbe essere in gravi condizioni

12 Ottobre 2022 - Ore 09:46 - caricamento letture

Travolta da un’auto vicino l’università, studentessa in ospedale. E’ successo stamattina poco prima delle 8 in via Bramante a Macerata. La giovane stava attraversando subito dopo la rotonda all’incrocio con via Falcone, vicino al polo Bertelli, quando è stata centrata da un’auto che scendeva verso Piediripa.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. La giovane è stata trasferita al pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Gli agenti della municipale si sono occupati dei rilievi per capire l’esatta dinamica dell’investimento. Disagi alla circolazione nell’ora di punta fino allo sgombero della carreggiata.

(servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA