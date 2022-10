Ex calciatore scommette sul fitness

e apre la palestra Body Gym:

«Siamo aperti dall’alba alle 22»

MORROVALLE - Inaugurata la nuova attività a Trodica, in via Goldoni. E' stata rilevata da Nicolae Costel e dalla sua famiglia. Orari lunghi di apertura e corsi per tutte le età in un ambiente familiare.

Body Gym è la scommessa di Nicolae Costel, ex calciatore dilettante detto “il bomber”, che con la sua famiglia ha deciso di dare continuità ad una consolidata presenza dedicata al fitness a Trodica di Morrovalle. La palestra in via Goldoni 20 cambia gestione ma mantiene però i suoi affezionati utenti e gli istruttori Luca Tamburri e Gabriel Bobutanu. «Ero un frequentatore di palestre – spiega Nicolae – e quando si è prospettata questa opportunità l’ho colta al volo. Siamo partiti con tanto entusiasmo per creare una comunità, un ambiente familiare con un gruppo affiatato. Il locale è grande e attrezzato al meglio per tutte le attività, non mancheranno i corsi specifici come Yoga, Pilates, Functional, Gladiators traning, Kickboxing, Latin urban, X55, ginnastica dolce e corsi per bambini. Un locale adatto a tutte le età».

La novità principale riguarda l’orario di apertura che parte letteralmente all’alba. Si potrà accedere dalle 7 alle 22 con orario continuato dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7 alle 18 e la domenica dalle 7 alle 13.

Questo il tariffario: Quota iscrizione: 30 euro (Solo per i primi 3 mesi). Scheda personalizzata + 1h personal trainer: 25 euro (durata 6 settimane). Iscrizione + scheda personalizzata: 50 euro.

Per un mese 60 euro (studenti 50), due mesi 110 (studenti 100), tre mesi 145 euro (studenti 130), sei mesi 295euro (studenti 270), otto mesi 370 euro (studenti 340), dieci mesi 450 euro (studenti 400), 12 mesi 595 euro (studenti 495), 24 mesi 999 euro (studenti 870). Possibilità di pagamento in due rate fino a tre mesi e in tree rate fino a 24 mesi

Pacchetto 100 ingressi 699 euro, 50 ingressi 399 euro ((da consumare entro 2 anni), 20 ingressi 150 euro (da consumare entro 1 anno). Settimanale 30 euro e giornaliero 12 euro. Una prova gratuita.

