Civitanova alla fiera di Rimini

EVENTO - Il Comune sarà alla 59esima edizione di Ttg, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta nel mondo, che si apre il 12 ottobre

10 Ottobre 2022 - Ore 12:58 - caricamento letture

Il Comune di Civitanova parteciperà alla 59esima edizione di Ttg, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si apre il 12 ottobre alla Fiera di Rimini.

«L’evento rientra nell’ambito della promozione turistica programmata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con il consorzio “Noi Marche”, con cui il comune è convenzionato da anni allo scopo di far conoscere il territorio e dare massima visibilità agli eventi», si legge in una nota del Comune. «Partecipiamo insieme ad altri comuni marchigiani a quella che è considerata una delle manifestazioni di riferimento per la promozione turistica – ha spiegato Manola Gironacci, assessore al Turismo, che il 13 ottobre sarà presente a Rimini insieme a Roberta Belletti, assessore alla Mobilità Sostenibile nel corner di Noi Marche dedicato al materiale promozionale di Civitanova – . La nostra città si conferma sempre più meta turistica d’eccellenza da promuovere in ogni suo aspetto. Al salone si trovano tutte le novità del mercato e dell’industria dei viaggi e rappresenta anche un’opportunità unica per entrare in contatto, in modo rapido ed efficace, con la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da oltre 60 paesi. Il nostro impegno – ha concluso l’assessore Gironacci – è rivolto a sostenere un settore, quello turistico, che dopo un lungo periodo di sofferenza si sta risollevando». Per l’occasione sarà distribuita una brochure informativa dove sono illustrate le più belle immagini di Civitanova ed i luoghi da visitare.

