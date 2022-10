Rocksophia protagonista

alla fiera del turismo di Rimini

L'APPUNTAMENTO dal 12 al 14 ottobre, la kermesse civitanovese parteciperà insieme alla regione Marche

Rocksophia 2023 parteciperà insieme alla regione Marche alla prossima edizione del Ttg, in programma alla Fiera di Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022. Il Ttg (Travel Trade Gazette) propone un modello integrato di informazione giornalistica dedicata agli operatori del settore turistico in grado di garantire la massima efficacia nel raggiungere il pubblico nel modo più efficiente e nel momento più adatto.

L’evento di Rocksophia si svolgerà alla fine di luglio 2023 e rappresenta una novità assoluta nella stagione turistica dell’intera regione Marche. Una serie ininterrotta di spettacoli incentrati su un progetto biennale in collaborazione con l’azienda dei Teatri, con l’amministrazione comunale e con l’associazione albergatori provincia di Macerata. Il format di Rocksophia, piacevole e coinvolgente nell’intrattenimento culturale, ha reso attraente e di grande richiamo il weekend di alta stagione in riviera. Un viaggio fino alle radici culturali della musica, una produzione interamente ideata e realizzata dall’associazione Popsophia che rappresenta un unicum nel contesto artistico filosofico nazionale e che ha riscosso nell’edizioni civitanovesi un sold out di pubblico proveniente da tutta la Regione Marche e dalle Regioni limitrofe, confermando la sua attrattività anche dal punto di vista turistico/ricettivo.

Il sistema di monitoraggio del pubblico presente alle serate degli scorsi anni ha evidenziato la provenienza del pubblico in percentuali consolidate: un quarto di presenze cittadine, un quarto di presenze provinciali, un quarto di presenze regionali, un quarto di presenze di fuori Regione. Tutto ciò ha fatto sì che l’evento di Rocksophia, secondo l’osservatorio sociale sugli orientamenti dei marchigiani, sia stato tra i più attrattivi delle Marche secondo il 63% degli intervistati. Un esito che premia la capacità di Popsophia di innovarsi costantemente e di proporre un’offerta artistica e turistica assolutamente unica.

