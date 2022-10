La doppietta di De Feo

ribalta la Recanatese:

è il quarto ko consecutivo

LEGA PRO - I giallorossi erano andati in vantaggio con il rigore trasformato da Ventola, poi l'Imolese riesce a portare a casa i tre punti nonostante una buona prestazione degli uomini di Pagliari (decisivo il portiere Rossi in diverse circostanze). Sbaffo e compagni restano all'ultimo posto assieme all'Alessandria

9 Ottobre 2022 - Ore 19:50 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Quarta sconfitta consecutiva per la Recanatese. I giallorossi vanno ko anche al Romeo Galli di Imola e restano in ultima posizione di classifica insieme all’Alessandria. 2 a 1 il risultato finale per i padroni di casa, Ventola porta subito in vantaggio la squadra di Pagliari su calcio di rigore, De Feo ribalta il risultato con una doppietta. Nel secondo tempo si gioca quasi esclusivamente nella metà campo degli emiliani che trovano il jolly con un tiro cross alquanto fortunoso. Il portiere dell’Imolese Rossi salva il risultato in più di una occasione, Fallani (impreparato sulla rete del raddoppio) non viene mai chiamato in causa.

Alla Recanatese serve assolutamente un’inversione di tendenza per dare ossigeno alla classifica. Pagliari deve fare a meno di Gomez, Pacciardi, Giampaolo e all’ultimo anche di Raparo, nell’undici titolare trova spazio Zammarchi autore di un gol a Gubbio in Coppa Italia. L’Imolese è reduce dal pareggio di Chiavari con la Virtus Entella e dalla vittoria esterna di Pordenone in coppa. Gli emiliani hanno due punti in più in graduatoria rispetto alla Recanatese. La squadra di Pagliari parte bene, al 6’ la conclusione di Zammarchi viene murata, la palla finisce a Carpani che crossa e trova la mano di un difensore rossoblu chiaramente dentro l’area di rigore. L’arbitro assegna la massima punizione, sul dischetto degli undici metri Ventola calcia rasoterra e spiazza Rossi, 0 a 1 e gol dell’ex per il numero 9 della Recanatese.

La squadra di Pagliari continua a spingere, un colpo di testa di Sbaffo termina a lato. L’Imolese si affaccia in avanti con il tiro alto di Zagnoni, poi al 20’ ha la palla buona per il pareggio: De Sarlo imbeccato dal tacco di Stijepovic calcia al volo potente, Fallani si supera e respinge. I padroni di casa prendono coraggio, alla mezzora Stijepovic manda alto sopra la traversa, poi Fallani fa buona guardia sul retropassaggio avventato di un compagno. Il pareggio dell’Imolese si materializza al 35’: una torre di De Sarlo a centro area libera al tiro De Feo, il destro tagliente da pochi passi pareggia i conti, 1 a 1. Zagnani due volte di testa non inquadra la porta davanti a Fallani, la prima frazione si chiude con Zammarchi nell’area di rigore avversaria che viene sbilanciato da Agyemang e si allunga la palla.

Pagliari lascia negli spogliatoi Morrone e torna in campo con Ferretti. La ripresa si apre con il sinistro di De Feo su punizione che sfiora la traversa. Poi la Recanatese prende il sopravvento e chiude nella propria metà campo l’Imolese. I giallorossi vanno vicinissimi al raddoppio al 53’: Sbaffo di testa rimette a centro area per Ventola, il sinistro da pochi passi viene respinto da Cerretti, quelli della Recanatese reclamano invano il tocco di mano del difensore. Dieci minuti dopo duettano ancora in area avversaria Ventola e Sbaffo, Rossi si salva in calcio d’angolo. Nel momento migliore dei giallorossi arriva il raddoppio dell’Imolese, fortunoso e beffardo: al 70’ quasi dalla bandierina del calcio d’angolo De Feo disegna una parabola che sorprende Fallani sul palo più lontano, 2 a 1. La Recanatese staziona nella metà campo avversaria alla ricerca del meritato pareggio ma si espone al contropiede dei padroni di casa. Il portiere dell’Imolese Rossi salva ancora il risultato all’85’ sul tiro cross di Ferretti. L’Imolese punta a far scorrere il cronometro, la Recanatese prova a buttare il cuore oltre l’ostacolo ma non basta per evitare la capitolazione.

Servirà la Recanatese vista in campo nel secondo tempo nei prossimi impegni per tirarsi fuori da una situazione di classifica molto difficile. Domenica prossima all’Helvia Recina di Macerata arriverà la Lucchese. In attesa che torni disponibile il “Nicola Tubaldi” di Recanati.

Il tabellino:

IMOLESE (3-5-2): Rossi 7; Eguelfi 6 (22’ st Fort ng), Zagnoni 6, De Vito 6 (31’ pt Agyemang 6); Cerretti 6, De Feo 7 (30’ st Faggi ng), Bensaja 5,5, Zanini 5,5, Annan 5,5 (22’ st Zanon ng); De Sarlo 5,5, Stijepovic 6 (30’ st Fonseca ng). A disposizione: Adorni, Molla, Milani, Scremin, Manfredonia, Castellano, Pagliuca. Allenatore: Antonioli.

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 5,5; Somma 6, Tafa 6, Ferrante 6, Quacquarelli 5,5 (31’ st Marilungo ng); Carpani 6, Alfieri 6; Morrone 5,5 (1’ st Ferretti 6,5), Sbaffo 6,5, Zammarchi 6 (31’ st Senigagliesi ng); Ventola 6,5 (24’ st Minicucci ng). A disposizione: Bagheria, Amadio, Longobardi, Meloni, Marafini. Allenatore: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Erminio Cerbasi di Arezzo (assistenti Nigri di Trieste e Cassano di Saronno, quarto uomo Crezzini di Siena)

RETI: pt. 7’ (rig.) Ventola, 35’ De Feo; st. 25’ De Feo

NOTE: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 9 a 4 per la Recanatese. Ammoniti De Sarlo, Annan, De Feo. Recupero: pt. 3’, st. 5’

