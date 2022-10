Chiesanuova disinnesca

l’attacco del Valdichienti:

il derby finisce senza reti

ECCELLENZA - Al Sandro Ultimi è 0 a 0 fra i ragazzi di Giacometti e quelli di Bolzan

9 Ottobre 2022 - Ore 19:23 - caricamento letture

Il Chiesanuova riesce a disinnescare l’attacco più prolifico d’Eccellenza e si prende un punto prezioso contro la vice capolista Valdichienti, nella sfida tutta maceratese della quinta giornata. Dopo le vittorie casalinghe nei due incontri di Coppa, condite da parecchie reti, il terzo confronto stagionale finisce senza vinti o vincitori. Al “Sandro Ultimi” sono stati 94’ equilibrati, non spettacolari ma molto intensi: finisce 0 a 0. La matricola biancorossa ha affrontato a viso aperto e senza timori i rivali che si presentavano come seconda forza del campionato. Il primo pareggio casalingo porta il Chiesanuova ad 8 punti sempre nella parte medio-alta della classifica, mentre il team di Bolzan raggiunge quota 10 perdendo però una posizione, scavalcato dall’Atletico Ascoli.

La cronaca. Le novità proposte da mister Giacometti, rispetto alla trasferta di domenica scorsa, sono Farroni e Molinari tra i fuoriquota, il modulo è l’abituale 4-2-3-1. Bolzan risponde con il 4-3-3. Al 7’ da corner tacco volante out di Iommi. Subito dopo bella azione corale, liberato Mongiello che scarica un destro non da lui. Al 21’ ancora Chiesanuova, traversone per Tittarelli che è in ritardo sul pallone. Dalla mezzora il Valdichienti inizia a fraseggiare con più qualità e cresce. Al 37’ l’unica occasione ospite, cross sul secondo palo dove Palmieri è libero ma inzucca alto.

Al 52’ spigoloso contrasto tra Mongiello e Sfasciabasti, i due finiscono a terra e il 2005 ospite reagisce e dà un calcetto di reazione al capitano biancorosso. L’arbitro Bini lo grazia estraendo solo il giallo tra le proteste locali. Gli animi si surriscaldano e Minella rimedia un involontario colpo alla testa che provoca perdita di sangue. In campo i portieri sono inoperosi e allora comincia la girandola di cambi, Bolzan ridisegna i suoi con il 4-2-3-1 arretrando Omiccioli e mettendo Lattanzi trequartista. L’equilibrio resta sovrano, accompagnato da qualche errore di troppo complice l’affiorare della stanchezza. All’82’ l’ultima annotazione, Triana ci mette tanto stacco ma non la precisione, colpo di testa largo.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (36’st Salvucci), Iommi, Marengo, Lapi, Monteneri, Pasqui (36’st Rapaccini), Morettini (21’st Wolhein), Tittarelli, Mongiello, Farroni (21’st Giri). All. Giacometti.

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini Gentili (40s’t Del Brutto), Tombolini, Omiccioli, Pigini (47’st Mazzieri), Celli (21’st Passewe), Triana, Sfasciabasti, Palmieri (23’st Sopranzetti), Trillini (17’st Lattanzi), Minella. All. Bolzan.

ARBITRO: Bini di Macerata

NOTE: ammoniti Morettini, Mongiello, Sfasciabasti; corner 6-3; recupero 0’ e 4’.

