Svolta l’autopsia sulla neonata,

nessun segno di violenza

Gli avvocati: «I genitori sono sotto choc»

MATELICA - La piccola è morta poco dopo il parto. Oggi all'ospedale di Torrette, il medico legale Adriano Tagliabracci ha svolto l'esame autoptico. La coppia è indagata per omicidio colposo. I legali: «Sono brave persone, e due bravi genitori. Anche sulle 35 settimane di gestazione dovranno essere svolti accertamenti»

«I genitori della neonata sono sotto choc, sono brave persone e due bravi genitori. Oggi c’è stata l’autopsia, saranno svolti tutti gli accertamenti di routine, avrà una durata di almeno 90 giorni. Noi abbiamo nominato come nostro consulente Piergiorgio Fedeli», così l’avvocato Massimiliano Ciaboco che assiste i due genitori della neonata di Matelica morta poco dopo essere venuta al mondo nella notte di sabato. La donna, 38 anni matelicese, e l’uomo, 42, sono entrambi indagati per omicidio colposo. Ad assisterli insieme a Ciaboco anche gli avvocati Daniele Carmenati e Giovanni Fattorini.

L’autopsia è stata svolta dal medico legale Adriano Tagliabracci, nominato dal pm Rosanna Buccini, all’obitorio dell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il consulente della procura di Macerata dovrà inoltre svolgere l’esame del dna sulla neonata. Si è preso 90 giorni per depositare i risultati. Sul corpo della bambina non sarebbero stati trovati segni di violenza, a conferma di quanto già emerso dalle prime indagini. La procura per i genitori ipotizza il reato di omicidio colposo.

La piccola era venuta al mondo nella casa di Matelica dove la coppia vive con i genitori di lei. La madre della bambina ha detto di non sapere di essere incinta e non si è rivolta ad un ginecologo per essere assistita nella gravidanza, che sarebbe iniziata 35 settimane prima della nascita della piccola. «Anche sui mesi da quando era incinta dovranno esserci accertamenti medico legali» dice l’avvocato Ciaboco. Gli avvocati difensori hanno parlato con la 38enne e il compagno: «sono in stato di choc per quello che è accaduto.

Sono persone per bene e bravi genitori di due figli. Sugli eventi accaduti dobbiamo far luce. La signora resta ricoverata (la donna si trova nel reparto di Ostetricia, a Macerata, dove è stata portata dopo aver partorito, ndr), sono chiusi nell’elaborazione degli eventi, nel lutto che è avvenuto» dice il legale.

I genitori della bambina hanno vissuto per diversi anni in Spagna, poi da circa un mese erano rientrati in Italia. Lui è un imbianchino, lei avrebbe iniziato tra poco un nuovo lavoro in una azienda. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Camerino proseguono per far luce su quanto accaduto e sulla nascita di questa bambina che a detta dei genitori, almeno per quanto sinora si è potuto apprendere, è stata inattesa, tanto da avvenire in casa.

L’avvocato Paolo Carnevali è stato nominato curatore speciale dei figli della coppia.



