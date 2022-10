Passeggiata di un lupo a Piediripa (Video)

MACERATA - Avvistamento poco dopo la mezzanotte nella zona di via Bramante. L’animale ha attraversato la strada e dopo aver girovagato tra i campi è poi sparito

Passeggiata notturna di un lupo a Macerata. L’animale selvatico è stato visto aggirarsi poco dopo la mezzanotte per la frazione di Piediripa in via Bramante (che ha attraversato) e nei campi intorno.

A notare il lupo una guardia giurata della Axitea che stava svolgendo un servizio di pattugliamento. L’uomo mentre percorreva via Bramante, giunto all’altezza della stazione di rifornimento Eni, si è accorto della presenza, a lato della strada, di quello che in un primo momento gli è parso essere un grosso cane. Osservando meglio si è accorto che l’animale somigliava a un cane ma era un lupo. L’animale ha poi attraversato la strada, nonostante poco prima fossero passate alcune auto, e poi si è infilato di nuovo nelle campagne. A quel punto la guardia giurata si è fermata all’interno del piazzale Eni per controllare le mosse dell’animale col timore che potesse tornare ad attraversare la strada col rischio di causare incidenti. Lo ha anche ripreso per qualche istante e ha chiamato il 112 per avvisare della presenza del lupo in una zona urbana. Il lupo dopo essere rimasto per un po’ nei campi si è poi allontanato verso della boscaglia. Nella notte ci sono poi stati ulteriori avvistamenti di persone che hanno notato il lupo girare tra i campi limitrofi e la strada che conduce verso la stazione di Piediripa.

