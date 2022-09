Ripristino e manutenzione

delle strade a Montecassiano

LAVORI in corso in via dell‘Artigianato di Vallecascia, via Santa Teresa di Sambucheto e sulla strada Cimarella nelle campagne di Vissani

30 Settembre 2022 - Ore 20:01 - caricamento letture

In questi giorni a Montecassiano stanno proseguendo i tanti lavori di ripristino dei manti stradali e delle cunette danneggiate dagli eventi atmosferici avversi di metà settembre.

Al contempo hanno preso il via anche i lavori di manutenzione straordinaria deliberati in giunta il 31 maggio scorso. L’intervento avrà un costo complessivo di 200mila euro e interesserà, nell’ordine: via dell‘Artigianato di Vallecascia, via Santa Teresa di Sambucheto e la strada Cimarella nelle campagne di Vissani. Per quanto riguarda i lavori lungo la strada SP 76 Cimarella, fino al 25 novembre prossimo sarà presente un cantiere stradale temporaneo e mobile con limite di velocità di 40 km/h nell’area di cantiere e la circolazione sarà a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri in determinati tratti, per lavori di pulizia banchine e risanamento del piano viabile bitumato. Ma gli interventi sulle strade comunali riprenderanno anche dopo l’inverno. Per la primavera-estate 2023 infatti sono previsti i lavori di manutenzione straordinaria delle strade più dissestate della zona industriale Mattei.

