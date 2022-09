Via libera per la rotatoria

all’uscita della superstrada,

come cambia la viabilità

CIVITANOVA - E' stata aperta in tarda mattinata l'opera provvisoria costata 250mila euro. La principale novità riguarda la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella. Via Martiri di Belfiore resta divisa in due corsie: limite di 50 km/h

28 Settembre 2022

di Laura Boccanera

E’ stata aperta in tutte le direzioni nella tarda mattinata di oggi la rotatoria alla fine della superstrada. Via i semafori, la nuova infrastruttura dovrebbe snellire la viabilità della zona sud. I lavori erano iniziati ad aprile (per poi interrompersi nel periodo estivo) e solo a metà giornata è diventata pienamente funzionante.

Questa mattina Anas e operai erano ancora sul posto per completare la segnaletica a terra. Ora per chi arriva dalla dalla superstrada all’uscita potrà percorrere la rampa di accesso alla direzione sud o entrare nella rotatoria per dirigersi a nord. L’opera, di natura provvisoria, in attesa che vengano appaltati i lavori per la rotatoria definitiva che era prevista nel progetto Quadrilatero e che prevede una seconda rotatoria all’altezza dell’Eurospin, è costata 250mila euro.

Cambia però la viabilità della zona: una delle novità principali riguarda la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella. Rispetto a prima, infatti, non è più possibile svoltare a sinistra in direzione Ancona ma è necessario raggiungere la rotatoria Pellegrini per effettuare l’inversione di marcia. Da qui si può tornare indietro e attraverso una corsia di canalizzazione, svoltare a sinistra verso via Fontanella (tutti i veicoli in uscita da tale via devono dare la precedenza ai veicoli in transito in via Martiri di Belfiore).

Stesso percorso per chi dovrà recarsi all’Hotel Cosmopolitan. Per il resto, via Martiri di Belfiore resta divisa in due corsie: una per immettersi sulla rotatoria ed imboccare la superstrada, l’altra per percorrere la strada statale. Stabilito il limite di velocità di 50 km/h. Divieto di sorpasso ad eccezione del tratto con direzione nord – sud, tra il civico 143 e la rotatoria posta all’intersezione con Via Aldo Moro dove è possibile circolare su 2 corsie di marcia per file parallele. Installato un cordolo dissuasore a protezione dell’area riservata ai pedoni tra il civico 105/A e lo slargo di accesso all’area di parcheggio privata ad uso pubblico antistante gli esercizi commerciali. Tra le novità una riguarda i mezzi pesanti: se diretti verso nord dovranno rispettare la deviazione obbligatoria a sinistra imboccando la superstrada. La regola vale per autotreni ed autoarticolati che transitano da sud verso nord eccetto per le sole operazioni di carico e scarico nei quartieri della città.

