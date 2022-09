Lazio-Spezia lunch match della domenica,

dirige Juan Luca Sacchi

CALCIO - Il fischietto di Appignano chiamato ad arbitrare l'incontro dell'Olimpico in programma alle 12,30

28 Settembre 2022 - Ore 20:31 - caricamento letture

Quarta direzione stagionale in serie A, compresa quella da subentrato in occasione del derby toscano Empoli-Fiorentina, per Juan Luca Sacchi. Il fischietto di Appignano chiamato a dirigere la partita dell’Olimpico fra Lazio-Spezia, lunch match di domenica (fischio d’inizio alle 12,30). Sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Affatato, Perenzoni il quarto uomo, Di Paolo ricoprirà il ruolo di Var mentre ad Abbattista spetterà l’Avar. L’arbitro della sezione di Macerata ha diretto i biancocelesti una sola volta in carriera, in occasione della vittoria della Lazio per 0-2 in casa del Crotone il 21 novembre 2020. Dieci invece gli incroci con lo Spezia: 4 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte lo score complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA