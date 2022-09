Sempreverde Aquino, doppietta a 42 anni.

All’Atletico il derby di Macerata.

Buona la prima per Montecassiano e Promos

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante del Petriolo segna due reti nella vittoria per 4 a 2 sulla Sefrense. Bis anche di Agnetti, che regala la stracittadina contro la Vigor ai biancorossi. Nel girone E i rossoblu di Carinelli e i ragazzi di Morresi battono di misura il Csi Recanati e il Casette d'Ete

27 Settembre 2022 - Ore 09:10 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Prima giornata di campionato in Seconda categoria ed è subito derby di Macerata.

Nel girone F l’Atletico di mister Cencioni batte 2 a 1 in casa la Vigor di Bonfigli. Protagonista di giornata bomber Agnetti, autore della doppietta decisiva in rimonta (rigore e sinistro da fuori sotto la traversa). Vano il gol arancioblu di Lorenzo Patrassi.

A suon di gol vince invece il Petriolo, grazie ad un altro punteros non più giovanissimo: il 42enne Carlos Aquino, anche lui a segno con un bis personale nel 4 a 2 sulla Sefrense (vana la momentanea rimonta firmata Hoxha e Carbone). Arrotondano il punteggio gli altri attaccanti Scarpeccio e Canullo. Di Lanciotti e Traore i sigilli che consentono alla Juventus Club Tolentino di partire bene e superare all’inglese fra le mura amiche il Ripesanginesio, che chiude in dieci (Strazzella colpisce una traversa su punizione). Di fronte al proprio pubblico esulta pure la Belfortese, che chiude in inferiorità numerica ma riesce ad avere la meglio della neopromossa Pievebovigliana (gol della bandiera di Giulio Fede, di pallonetto) in virtù delle reti di Frapiselli (azione personale) e Battellini (sugli sviluppi di un corner).

Corsare invece le affermazioni di Borgo Mogliano e Treiese. I biancorossi di Persichini piazzano il blitz al Ciommei di Tolentino nella tana della Palombese trascinati da Okere (che poi sbaglia anche un rigore) e Staffolani (in contropiede, e in precedenza assistman per il compagno). In pieno recupero i rossoblu di Tassi conquistano la vittoria sul campo della Pennese (vano il momentaneo pareggio di Cruciani, assist di Lorenzo Canesin). Un altro Canesin, il fratello Filippo, è determinante nel successo ospite con un gol ed un assist per Marini nel finale. Botta e risposta nel primo tempo fra le due retrocesse dalla Prima: Pioraco (Meschini dalla distanza) e San Claudio (Sinigallia di testa). Chiudono a reti inviolate Vis Gualdo e Amatori Appignano.

Nel girone E parte con il piede giusto il Montecassiano, che espugna di misura Recanati: Vitali, nella ripresa, piega il Csi. Identico risultato per la Promos di Montefano, trascinata da Guzzini (diagonale, servito da Giampieri) nel secondo tempo contro il Casette d’Ete. Finale da cardiopalma, invece, nel match fra Santa Maria Apparente e Real Telusiano (2-2). Lepidi sblocca nella prima frazione, poi Giri prende una traversa. In Zona Cesarini succede di tutto. Teodori realizza una doppietta (su rigore e su assist di Rapari) e raggiunge quota 101 in carriera, ma all’ultimo assalto Paparini trasforma il penalty del definitivo pari. Dividono la posta in palio tutte le altre maceratesi.

A reti bianche le sfide fra Monteluponese e Aries Trodica, fra Morrovalle e United Civitanova e fra Corva e Porto Potenza. Con gol invece l’esordio in Seconda dell’Academy Civitanovese (nel recupero il colpo di testa di Setola pareggia il vantaggio del Recreativo). Uno a uno anche per il Real Porto, nella tana della Pinturetta (a segno Stefanelli su punizione).

Debutto amaro, nel girone C, per le due rappresentati della provincia: Fabiani Matelica (il Monsano viola di misura il Giovanni Paolo II) e Victoria Strada (l’Olimpia Ostra Vetere cala il poker esterno).

La top 11 (3-4-1-2): Tamburri (Juventus Club Tolentino); Carbonetti (Promos), Gagliardini (Amatori Appignano), Battellini (Belfortese); Staffolani (Borgo Mogliano), Governatori (Vis Gualdo), Vitali (Montecassiano), Lepidi (Santa Maria Apparente); Aquino (Petriolo); Teodori (Real Telusiano), Agnetti (Atletico Macerata). All.: Tassi (Treiese).

Il personaggio della settimana: Carlos Aquino (Petriolo). A 42 anni suonati scende di categoria e riesce ancora a fare la differenza. Bagna il debutto con la maglia del Petriolo realizzando una doppietta nel 4 a 2 con cui i suoi battono la Sefrense.

SECONDA CATEGORIA F (1° giornata d’andata):

Atletico Macerata – Vigor Macerata 2-1

Palombese – Borgo Mogliano 0-2

Pennese – Treiese 1-2

Belfortese – Pievebovigliana 2-1

Juventus Club Tolentino – Ripesanginesio 2-0

Pioraco – San Claudio 1-1

Vis Gualdo – Amatori Appignano 0-0

Petriolo – Sefrense 4-2

CLASSIFICA: Petriolo, Borgo Mogliano, Juventus Club Tolentino, Belfortese, Treiese e Atletico Macerata 3, San Claudio, Pioraco, Amatori Appignano e Vis Gualdo 1, Vigor Macerata, Pennese, Pievebovigliana, Ripesanginesio, Palombese e Sefrense 0.

PROSSIMO TURNO:

Amatori Appignano – Atletico Macerata

Borgo Mogliano – Pennese

Pievebovigliana – Vis Gualdo

Ripesanginesio – Palombese

San Claudio – Petriolo

Sefrense – Juventus Club Tolentino

Treiese – Belfortese

Vigor Macerata – Pioraco

SECONDA CATEGORIA E (1° giornata d’andata):

Csi Recanati – Montecassiano 0-1

Pinturetta – Real Porto 1-1

Promos – Casette d’Ete 1-0

Academy Civitanovese – Recreativo 1-1

Corva – Porto Potenza 0-0

Santa Maria Apparente – Real Telusiano 2-2

Monteluponese – Aries Trodica 0-0

Morrovalle – United Civitanova 0-0

CLASSIFICA: Montecassiano e Promos 3, Real Telusiano, Santa Maria Apparente, Academy Civitanovese, Real Porto, Aries Trodica, Porto Potenza, United Civitanova, Morrovalle, Monteluponese, Recreativo, Corva e Pinturetta 1, Casette d’Ete e Csi Recanati 0.

PROSSIMO TURNO:

Aries Trodica – Pinturetta

Casette d’Ete – Santa Maria Apparente

Montecassiano – Monteluponese

Porto Potenza – Csi Recanati

Real Porto – Academy Civitanovese

Real Telusiano – Corva

Recreativo – Morrovalle

United Civitanova – Promos

SECONDA CATEGORIA C (1° giornata d’andata):

Fabiani Matelica – Monsano 0-1

Argignano – Borghetto 0-1

Aurora Jesi – Valle del Giano 2-0

Avis Arcevia – Torre del Lacrima 2-2

Corinaldo – Serrana 0-2

Le Torri – Cupramontana 2-0

Victoria Strada – Olimpia Ostra Vetere 0-4

Misa – Maiolati United (rinviata)

CLASSIFICA: Olimpia Ostra Vetere, Aurora Jesi, Le Torri, Serrana, Monsano e Borghetto 3, Avis Arcevia e Terre del Lacrima 1, Misa, Maiolati United, Fabiani Matelica, Argignano, Corinaldo, Cupramontana, Valle del Giano e Victoria Strada 0.

PROSSIMO TURNO:

Borghetto – Misa

Cupramontana – Fabiani Matelica

Maiolati United – Le Torri

Monsano – Corinaldo

Olimpia Ostra Vetere – Avis Arcevia

Serrana – Victoria Strada

Terre del Lacrima – Aurora Jesi

Valle del Giano – Argignano

