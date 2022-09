La matricola Cingolana

esulta grazie alla linea verde.

Blitz di Settempeda e Montemilone

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il 19enne Zitti, il 24enne Tittarelli e il 18enne Ciattaglia regalano la vittoria a Caldarola (3-2, vana la doppietta di Buresta). I biancorossi di Ruggeri espugnano Porto Recanati grazie a Capenti, mentre i ragazzi di Travaglini violano Appignano trascinati da Grassi e Roganti

26 Settembre 2022 - Ore 13:59 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Giornata di exploit quella d’esordio nel girone C di Prima categoria.

Ben tre sono i successi esterni, altrettanti i pareggi, mentre due le vittorie casalinghe. Settempeda e Montemilone Pollenza fanno propri i big match di turno. I biancorossi di Ruggeri sbancano Porto Recanati (chiude in dieci) grazie ad un gol di Capenti nella ripresa (0-1). Mentre i ragazzi di Travaglini espugnano Appignano trascinati dai centrocampisti Grassi e Roganti, ininfluente il momentaneo pareggio locale di Tarquini (1-2). Si impone in trasferta anche la Cingolana, che viola Cardarola affidandosi alla florida linea verde. Zitti (2003) in semirovesciata, Tittarelli (1998) su punizione e Ciattaglia (2004) da fuori presentano il biglietto da visita della formazione di Ballini e regalano i primi tre punti in campionato, vana l’altrettanto bella doppietta dell’attaccante locale Buresta: ad incrociare in contropiede e dalla distanza all’incrocio (2-3).

Netta invece la vittoria interna del Montecosaro sulla neopromossa Sarnano, stesa dalla doppietta di Santagata e dal gol di Quintabà. Buona la prima anche per la matricola Esanatoglia, che nel proprio fortino batte all’inglese l’Urbis Salvia: con un gol per tempo vanno a segno Gjuci (mancino) e Piccolini (contropiede). Nel mezzo l’arancioblu ospite Vendemiati colpisce la traversa da oltre quaranta metri. Dividono la posta in palio le altre squadre, che chiudono tutte 1 a 1. Matura nel secondo tempo il risultato nel derby fra Camerino e Folgore Castelraimondo: botta e risposta fra Lasku (dal limite su sponda di Francucci) e Romoli (sottomisura). Il Cska Corridonia, invece, nella ripresa agguanta il pari con Di Marino contro l’Elfa Tolentino, passata in vantaggio ad inizio gara con Storani (a giro sotto l’incrocio), il quale centra anche un palo su punizione. Entrambe chiudono in dieci uomini. Sfiora l’impresa di giornata invece la neopromossa Vigor Montecosaro, che in inferiorità numerica e in pieno recupero subisce il pareggio dell’Elpidiense Cascinare: Marcaccio risponde al rigore trasformato da Reucci nella prima frazione.

La top 11 (3-4-3): Caracci (Settempeda); Filacaro (Vigor Montecosaro), Moriconi (Cska Amatori Corridonia), Paoloni (Montemilone Pollenza); Leonardi (Portorecanati), Gjuci (Esanatoglia), Lasku (Folgore Castelraimondo), Romoli (Camerino); Buresta (Caldarola), Santagata (Montecosaro), Storani (Elfa Tolentino). All.: Ballini (Cingolana).

Il personaggio della settimana: Luca Ballini (Cingolana). L’esperto allenatore dei biancorossi da fiducia ai tanti giovani in rosa provenienti dalla juniores, che ripagano con una grande prestazione realizzando gol di pregevole fattura e determinanti per il primo successo in campionato.

PRIMA CATEGORIA (1° giornata d’andata):

Cska Corridonia – Elfa Tolentino 1-1

Elpidiense Cascinare – Vigor Montecosaro 1-1

Caldarola – Cingolana 2-3

Appignanese – Montemilone Pollenza 1-2

Camerino – Folgore Castelraimondo 1-1

Esanatoglia – Urbis Salvia 2-0

Montecosaro – Sarnano 3-0

Portorecanati – Settempeda 0-1

CLASSIFICA: Montecosaro, Esanatoglia, Cingolana, Montemilone Pollenza e Settempeda 3, Vigor Montecosaro, Elfa Tolentino, Folgore Castelraimondo, Camerino, Cska Corridonia ed Elpidiense Cascinare 1, Portorecanati, Appignanese, Caldarola, Urbis Salvia e Sarnano 0.

PROSSIMO TURNO:

Folgore Castelraimondo – Portorecanati

Cingolana – Appignanese

Elfa Tolentino – Esanatoglia

Montemilone Pollenza – Montecosaro

Sarnano – Elpidiense Cascinare

Settempeda – Caldarola

Urbis Salvia – Camerino

Vigor Montecosaro – Cska Corridonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA