64enne muore folgorato

FABRIANO - Vittima il titolare di una azienda agricola, originario del Maceratese. Stava facendo la manutenzione alla cabina elettrica

Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio a Fabriano. Un uomo di 64 anni è morto folgorato mentre stava lavorando ad una cabina elettrica della sua azienda agricola nel territorio di San Nicolò. L’uomo un 64enne originario del Maceratese, era intento ad effettuare la manutenzione quando poco dopo le 14, per cause in corso di accertamento da parte della polizia, intervenuta sul posto, un’improvvisa scarica lo ha ucciso nel giro di pochi istanti. Chiamati i soccorsi al Nue 112, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza mentre dalla piazzola di Fabriano si è alzata in volo l’eliambulanza. Per l’uomo non c’è stato però nulla da fare nonostante le manovre rianimatorie effettuate dal personale medico. Stando a una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse scollegando dei fili della corrente quando questi però avrebbero fatto contatto, fulminandolo. Il corpo dell’uomo è stato successivamente trasportato all’obitorio dell’ospedale Profili di Fabriano.

