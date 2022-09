Il rettore incontra il generale Barbera,

la collaborazione continua

fra Unimc e Guardia di Finanza

INTESA - Ribadita la piena collaborazione tra i due enti, in un’osmosi reciproca tra mondo accademico e professionale

22 Settembre 2022 - Ore 13:48 - caricamento letture

Il comandante regionale Marche della Guardia di finanza Alessandro Barbera, accompagnato dal comandante provinciale Ferdinando Falco, ha incontrato oggi il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato.

L’incontro in rettorato ha offerto l’occasione per la conoscenza reciproca tra i vertici delle due istituzioni, ma soprattutto per ribadire l’intenzione reciproca di dare pieta attuazione alla convenzione già in atto, riempendola di momenti concreti di confronto. L’intesa, sottoscritta lo scorso febbraio, ha l’obiettivo di favorire la formazione del personale della Guardia di finanza, attraverso la partecipazione ai corsi di laurea.

Il Comando Regionale Marche assicurerà, dal canto suo, l’organizzazione di attività seminariali attraverso la valorizzazione delle proprie professionalità. Il generale Barbera ha sottolineato la profonda e veloce evoluzione del corpo di polizia, che si avvale oggi di sofisticate tecniche investigative e di sistemi di intelligenza artificiale, ribadendo la necessità di un’osmosi reciproca con il mondo accademico. Il rettore Adornato ha evidenziato come questa collaborazione consenta di offrire agli studenti importanti e reali occasioni di apprendimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA