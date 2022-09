Ponte ciclopedonale sul Chienti:

firmato l’accordo di programma,

via ai lavori ad inizio 2023

L'INTESA firmata dal sindaco di Civitanova Ciarapica, da quello di Porto Sant'Elpidio Franchellucci e dall'assessore regionale Baldelli

14 Settembre 2022 - Ore 14:22 - caricamento letture

Ponte ciclopedonale sul Chienti, si ingrana la marcia. Questa mattina, infatti, in Comune a Civitanova è stato firmato l’accordo di programma. E l’inizio dei lavori potrebbe anche scattare ad inizio 2023.

I sindaci di Porto Sant’Elpidio e Civitanova, Nazareno Franchellucci e Fabrizio Ciarapica, e l’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baldelli, hanno sottoscritto l’accordo di programma sull’infrastruttura, un atto che di fatto rappresenta uno dei passaggi finali, forse il più importante, in vista della realizzazione dell’opera, se si pensa che da qui all’appalto dei lavori sono previste solo ratifiche, dunque sostanzialmente dei proforma, come possono essere i decreti dei due presidenti delle Province interessate, Fermo e Macerata, Michele Ortenzi e Sandro Parcaroli, e l’ok dei consigli comunali di Porto Sant’Elpidio e Civitanova. Si stima, a questo punto, che entro la fine dell’anno potrebbero anche essere appaltati i lavori e da lì all’inizio delle operazioni di realizzazione potrebbero passare solo delle settimane. Con i due sindaci e l’assessore regionale, presenti in Comune a Civitanova anche rappresentanti delle province di Fermo e Macerata.

L’opera rientra nel progetto nazionale di completamento della Ciclovia Adriatica, di cui la Regione Marche è capofila, ed ha lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile al fine di ridurre l’utilizzo dei mezzi di mobilità “tradizionale”, diminuire l’impatto ambientale a beneficio della salute dei cittadini. La realizzazione del ponte porrà in connessione i sistemi ciclistici urbani dei Comuni di Civitanova e Porto Sant’Elpidio e assicurerà la continuità della Ciclovia Adriatica lungo la linea costiera con l’attraversamento dell’alveo del fiume Chienti. L’intervento è stato illustrato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, presenti il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, il sindaco di Porto sant’Elpidio Nazareno Franchellucci, il vicepresidente della Provincia di Macerata Luca Buldorini, il dirigente della Provincia di Fermo ingegner Ivano Pignoloni, l’architetto Nardo Goffi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’assessore ai Lavori Pubblici Ermanno Carassai e i tecnici dei vari enti.

La Regione Marche ha stanziato 4 mln di euro per l’opera, l’affidamento dei lavori dovrà essere espletato entro il 31 dicembre 2022, dopo la ratifica dei rispettivi Consigli comunali. A Civitanova, il punto sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assise.

Il ponte sarà realizzato in metallo, avrà un’estensione complessiva su 3 campate (175 metri) ed avrà una larghezza di 5 metri tra parte ciclabile e parte pedonale. «Una giornata molto importante per Civitanova – ha dichiarato il sindaco Ciarapica, ringraziando i rappresentanti istituzionali e i tecnici intervenuti -. Dopo anni di duro lavoro siamo giunti alla firma del protocollo del ponte ciclopedonale che collegherà Civitanova a Porto Sant’Elpidio. Ciò significa che entro il prossimo anno prenderanno il via i lavori. Un’architettura molto bella – continua il sindaco Ciarapica – che diventerà simbolo di unione tra due comuni e che favorirà la mobilità sostenibile a beneficio dell’ambiente e della salute dei cittadini. Un collegamento strategico da cui potranno trarre vantaggio entrambi i comuni, ottenendo un sicuro beneficio sia sul fronte turistico e che ambientale. Ringrazio la Regione Marche e l’assessore Baldelli per aver creduto in questo progetto che presto sarà realtà».

«Questo di oggi è un passaggio importante, decisivo e strategico per quella che è da considerarsi di fatto un’area vasta interprovinciale – ha detto il sindaco Franchellucci -. I due territori del fermano e del maceratese condividono tantissimo sul fronte dei servizi e dell’offerta turistico-ricettiva e questa infrastruttura sarà un’opera caratterizzante, un valore aggiunto per due realtà da anni all’avanguardia. I due comuni proseguiranno questo percorso di sviluppo anche grazie a quest’opera che è davvero molto attesa da operatori e cittadini». L’assessore Baldelli ha poi illustrato i dettagli dell’opera, sottolineando quanto segue: «Al via il primo ponte della Ciclovia Adriatica che attraversa uno dei più grandi fiumi marchigiani. 175 metri di bellezza, un’infrastruttura che è uno spettacolo nello spettacolo, un’architettura innovativa affacciata sul mare Adriatico che unisce due città e due province, e rappresenta un ulteriore tassello nell’importante reticolo delle ciclovie che stiamo realizzando nella nostra Regione in nome dell’interconnessione e dell’intermodalità. Con la firma dell’Accordo di Programma a Civitanova, il ponte ciclopedonale sul fiume Chienti taglia il suo primo importante traguardo e si presenta come un’opera funzionale e fortemente riconoscibile, un valore aggiunto per tutto il territorio fermano-maceratese.

Il ponte è composto da tre campate che si sviluppano su una lunghezza di 175 metri ed una larghezza, tra parte ciclabile e pedonale, di 5 metri; l’arco che insiste sulla campata centrale s’inclina verso l’esterno di 15 gradi, mentre nelle rampe di accesso laterali è assicurata una pendenza inferiore al 5% per realizzare un vero balcone sul mare. Tutte soluzioni innovative per mettere la firma su un’opera attesa da anni dalla comunità tra Civitanova-Porto Sant’Elpidio che vanta un bacino di oltre 80mila abitanti, che raddoppiano durante tutto il periodo estivo. La Giunta Acquaroli ha voluto fortemente implementare quest’infrastruttura, aggiungendo ai 2 milioni di euro inizialmente previsti, altri 2 milioni per migliorare architettonicamente un’opera i cui lavori verranno affidati entro il 31 dicembre 2022. Prosegue la politica del fare, un gioco di squadra con tutta la filiera istituzionale, con i Sindaci di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio e con le Province di Macerata e Fermo, per incentivare un turismo che, anche grazie alla Quadrilatero, con la Strada Statale 77 Civitanova Marche-Foligno, ha generato negli ultimi anni un vertiginoso aumento di presenze, durante l’estate e nei weekend lungo tutto l’anno». Firme per la sottoscrizione dell’Accordo: la Regione Marche rappresentata dall’Assessore Francesco Baldelli, già delegato dal Presidente; la Provincia di Fermo rappresentata Dirigente Ing. Ivano Pignoloni delegato dal Presidente; la Provincia di Macerata rappresentata dal Vice Presidente Luca Buldorini; il Comune di Civitanova Marche rappresentato dal Sindaco, Fabrizio Ciarapica; il Comune di Porto Sant’Elpidio rappresentato dal Sindaco, Nazareno Franchellucci.

