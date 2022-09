Largo alle Fiat 500,

weekend dedicato alla mitica utilitaria

MACERATA - Sabato e domenica il raduno con modelli prodotti dal 1957 al 1975: stand, convegno e giro turistico, ecco il programma della due giorni. Ci sarà anche la Lamborghini della polizia

14 Settembre 2022 - Ore 13:01 - caricamento letture

Largo alle Fiat 500. Sabato e domenica Macerata, Città europea dello sport 2022, dopo le numerose manifestazioni sportive organizzate fino ad oggi, accoglierà un nuovo evento: il raduno della mitica utilitaria, icona del made in Italy, organizzato dalla Pro Loco di Macerata in collaborazione con il coordinamento provinciale del Fiat 500 Club Italia e con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, Turismo ed Event, Regione, Polizia, Unicef e del 500 Club Italia. A partire dalle 9 di sabato, in piazza della Libertà, verranno allestiti gli stand di Menchi srl, Contram Spa, Fintel Gas e Luce, Polizia di Stato, Unicef Macerata e simulatori di guida e farà bella mostra di sé la Lamborghini della polizia.

Da mezzogiorno piazza Mazzini accoglierà invece le Fiat 500 e derivate, prodotte dal 1957 al 1975, dove sosteranno per l’intera giornata per la gioia di appassionati e curiosi. Sempre sabato, alle 18, agli Antichi forni si terrà un convegno sul futuro della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale cui interverranno gli assessori allo Sport e al Turismo e alla Sicurezza rispettivamente Riccardo Sacchi e Paolo Renna, il questore di Macerata Vincenzo Trombadore, il comandante della Stradale Tommaso Vecchi, il comandante della polizia locale Danilo Doria, il presidente della Contram Stefano Belardinelli, Valentina Ferracuti della Fintel Gas e Luce ed un rappresentante della Menchi Srl. Il giorno seguente, domenica, sarà interamente dedicato alle Fiat 500 d’epoca con il ritrovo, a partire dalle 8 del mattino, in piazza Mazzini. Da qui, alle 11, il gruppo si muoverà per un giro turistico per le vie del centro storico e poi si dirigerà alla Si.Gi. per una visita all’azienda agricola. La manifestazione sarà a sostegno di Unicef – Macerata e per questo, nel corso della manifestazione, sarà sempre presente un banchetto per “Adottare una Pigotta”.

Per maggiori informazioni telefonare al 3334908040 (Mirko) – 3312143534 (Loris).

