Recanatese, derby con la Fermana:

«Migliorare su tanti aspetti

ma mai perdere la fiducia in noi stessi»

SERIE C - Domani all'Helvia Recina di Macerata, alle 18, è in programma la terza giornata. Mister Giovanni Pagliari: «A Carrara è stato un incidente di percorso, possiamo subito rifarci»

13 Settembre 2022 - Ore 18:31 - caricamento letture

Terza giornata d’andata del girone B di Serie C: all’Helvia Recina di Macerata arriva la Fermana. Giovanni Pagliari, allenatore della Recanatese, parla sinteticamente ma in maniera decisa prima della gara di domani (fischio d’inizio alle 18). «Bene tornare subito in campo così abbiamo meno tempo di pensare alla sconfitta (di domenica scorsa in trasferta contro la Carrarese, ndr) e possiamo subito rifarci. A Carrara è stato un incidente di percorso. Ora ci attende la Fermana. Sarà una gara difficile contro una squadra che non molla mai. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma mai perdere la fiducia in noi stessi».

Sono 23 i calciatori convocati da mister Pagliari per la sfida contro la Fermana. Portieri: 77 Amadio, 1 Bagheria, 22 Fallani. Difensori: 14 Ferrante, 2 Longobardi, 26 Marafini, 5 Pacciardi, 3 Quacquarelli, 31 Somma, 6 Tafa. Centrocampisti: 4 Alfieri, 8 Carpani, 16 Morrone, 24 Raparo. Attaccanti: 36 Ferretti, 21 Giampaolo, 17 Guidobaldi, 89 Marilungo, 7 Minicucci, 10 Sbaffo, 11 Senigagliesi, 20 Zammarchi, 9 Ventola.

