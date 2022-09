Capello timbra una tripletta,

Recanatese al primo ko

LEGA PRO - Succede tutto nel primo tempo. L'attaccante della Carrarese scatenato, inutile il gol de momentaneo 2-1 firmato da Senigagliesi. Mercoledì turno infrasettimanale, all'Helvia Recina il derby con la Fermana

11 Settembre 2022 - Ore 16:40 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Allo stadio dei Marmi di Carrara arriva la prima sconfitta della Recanatese, dopo il pareggio all’esordio con la Vis Pesaro. I gialloblu toscani vincono 3 a 1, risultato che matura nel primo tempo, frutto della tripletta di uno scatenato Capello. Vano il primo centro fra i professionisti del giallorosso Luca Senigagliesi, bravo a riaprire momentaneamente la sfida. Evidente la differenza fra le due squadre, soprattutto in avvio di match, quando i locali ipotecano il successo e si portano subito in vantaggio. Sterile la reazione dei ragazzi di Pagliari, che dovranno ancora lavorare per colmare il gap con un campionato di Lega Pro. Mercoledì ci sarà subito la possibilità di riscattare il primo ko e cercare anche la prima vittoria: appuntamento alle 18 all’Helvia Recina di Macerata per il derby contro la Fermana.

La cronaca. Mister Pagliari schiera un 4-4-2 con Bagheria tra i pali, Longobardi e Quacquarelli sulle fasce, Marafini e Pacciardi al centro con Ferrante in panchina. Minicucci e Senigagliesi sono gli esterni di centrocampo, mentre Raparo e Carpani occupano la linea di mezzo. Marilungo e Sbaffo sono gli attaccanti. Mister Dal Canto invece opta per il 3-5-2.

Partono decisamente meglio i padroni di casa. Già al 6′ Giannetti triangola con Capello, si oppone Bagheria. Poi Della Latta manda sul fondo, al volo dalla distanza. Insiste la Carrarese, stavolta sulla destra con Frey che sfonda, entra in area e tirocross sul fondo. Il gol è nell’aria e arriva all’11: il figlio del portiere Sébastien è propositivo sulla fascia, serve indietro Capello che stoppa e calcia rasoterra e gonfia la rete. Il primo squillo della Recanatese al 16′ con il mancino di Minicucci, deviato in angolo. Due giri di lancette e i gialloblu trovano il raddoppio: altra verticalizzazione di Frey per Capello che trova lo spazio fra la difesa ospite e buca di nuovo centralmente Bagheria. La Carrarese arretra quindi il baricentro ma mantiere il pallino del gioco. I giallorossi di Pagliari si affacciano in avanti alla mezz’ora: bella combinaziona fra Sbaffo e Marilungo, con quest’ultimo che cilecca e la palla finisce debole fra le mani di Satalino. Il tanto atteso centro ospite giunge al 40′: Carpani si inserisce e serve Sbaffo che non riesce a controllare bene ma il tocco agevola Senigagliesi che in diagonale accorcia le distanze. Ma è una fiammata, perchè la Carrarese torna ad attaccare. Prima Cicconi tenta la conclusione dalla distanza su uno schema di corner (mancino out), poi ecco il rigore del tris: al 44′ la Carrarese recupera palla, Capello prova ad andare via a Marafini che lo atterra: giallo per il difensore leopardiano, rigore e tripletta per l’attaccante gialloblu che si è incaricato della battuta. Si va al riposo sul 3 a 1.

Mister Pagliari effettua subito due sostituzioni ad inizio ripresa: fuori Quacquarelli e Raparo, dentro Somma (con Longobardi spostato a sinistra) e Alfieri. Subito in avanti la Recanatese, con Marilungo che dopo appena un minuto manda sull’esterno della rete. Poi ecco di nuovo la Carrarese, al 56′: Cerretelli controlla e di controbalzo spara alto da posizione ravvicinata. Quindi sono i leopardiani a provare la controffensiva. Al 64′ Giampaolo con il petto controlla un assist di Sbaffo ma alza troppo sopra la traversa. Al 72′ Carpani si inserisce in area e spara a botta sicura, tiro ribattuto dalla difesa locale. D’Auria sfiora il poker, Bagheria si salva sulla linea di porta.

Il tabellino:

CARRARESE (3-5-2): Satalino; D’Ambrosio, Marino, Imperiale; Frey (46′ Grassini), Cerretelli (85′ Coccia), Mercati, Della Latta (73′ Schiavi), Cicconi (85′ Bozhanaj); Giannetti, Capello (61′ D’Auria). All.: Dal Canto.

RECANATESE (4-4-2): Bagheria; Longobardi, Marafini, Pacciardi, Quaquarelli (46′ Somma); Minicucci, Carpani (77′ Morrone), Raparo (46′ Alfieri), Senigagliesi (58′ Giampaolo); Marilungo (67′ Zammarchi), Sbaffo. All.: Pagliari.

RETI: 11′, 18′ e 44′ Capello, 40′ Senigagliesi

NOTE: ammoniti: Giannetti, Marafini, Somma, Mercati.

