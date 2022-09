Trodica vince, Torricelli applaude.

Bene Cluentina e Potenza Picena

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'ex difensore della Juventus presente al San Francesco, dove Cuccù stende il Grottammare. Allo Scarfiotti Telloni piega il Matelica. Tris al Monticelli per i maceratesi, ko interno per il Corridonia

12 Settembre 2022 - Ore 12:54 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Fattore campo determinante nella prima giornata del girone B di Promozione, in favore di ben cinque squadre maceratesi, tre delle quali vincono di misura, due calano invece il tris.

Una punizione di Rapagnani, subentrato nella ripresa, regala i tre punti alla Civitanovese, che al Polisportivo batte la Monterubbianese e conquista i primi tre punti della stagione (leggi l’articolo). Lo stesso fa il Potenza Picena nel suo fortino, lo Scarfiotti, nel derby contro il Matelica, unico di questo primo turno. A decidere la sfida un colpo di testa di Telloni, nel primo tempo, sugli sviluppi di una punizione laterale. È sufficiente un’incornata anche al Trodica, quella di Cuccù (ben servito dall’ex Maceratese Zandri), per superare solo nel finale il Grottammare al San Francesco. Il tutto, sotto gli occhi dell’ex Juventus Moreno Torricelli.

Pulita e netta la vittoria della Cluentina sul Monticelli, steso dai gol di Menghini (di testa su angolo), Clemenz (palo gol dal limite sugli sviluppi di un corner) e Salvatico (in scivolata sul traversone di Rogani). Gloria anche per il portiere Amico, che neutralizza un rigore agli avversari. Tris anche dell’Aurora Treia, che piega in rimonta l’Atletico Centobuchi (il quale chiude in dieci): a segno Voinea, Piancatelli e Badiali (leggi l’articolo). L’unica che stecca di fronte al proprio pubblico è il Corridonia, sconfitto di misura dalla Palmense (determinante un episodio). Ha osservato il turno di riposo il Casette Verdini, che sabato sera ne ha approfittato per la presentazione della squadra ai propri tifosi.

Il personaggio della settimana: Rapagnani (Civitanovese). Il 25enne centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossoblu torna alla base dopo cinque stagioni e bagna l’esordio, entrando dalla panchina nella ripresa, con una pennellata su punizione che decide la sfida contro la Monterubbianese.

PROMOZIONE B (1 giornata d’andata)

Monturano Campiglione – Passatempese 1-1

Cluentina – Monticelli 3-1

Corridonia – Palmense 0-1

Futura 96 – Castel di Lama 4-0

Aurora Treia – Atletico Centobuchi 3-1

Trodica – Grottammare 1-0

Civitanovese – Monterubbianese 1-0

Potenza Picena – Matelica 1-0

Riposa: Casette Verdini

CLASSIFICA: Futura 93, Cluentina, Aurora Treia, Palmense, Potenza Picena, Civitanovese e Trodica 3, Monturano Campiglione e Passatempese 1, Casette Verdini, Corridonia, Matelica, Grottammare, Monterubbianese, Atletico Centobuchi, Monticelli e Castel di Lama 0.

PROSSIMO TURNO:

Atletico Centobuchi – Civitanovese

Castel di Lama – Trodica

Grottammare – Corridonia

Matelica – Futura 96

Monterubbianese – Casette Verdini

Monticelli – Aurora Treia

Palmense – Cluentina

Passatempese – Potenza Picena

Riposa: Monturano Campiglione

© RIPRODUZIONE RISERVATA