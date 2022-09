Aurora Treia, partenza perfetta:

tris all’Atletico Centobuchi

PROMOZIONE - Gli uomini di casa stendono gli ospiti 3-1 e iniziano di slancio il campionato. Le reti degli uomini di mister Passarini firmate da Voinea, Piancatelli e Badiali

10 Settembre 2022 - Ore 19:50 - caricamento letture

Parte bene l’Aurora Treia che, ospitando un Atletico Centobuchi quadrato e ben messo in campo, impiega un tempo per prendere le misure e fare suo un incontro importantissimo per il morale della squadra e per iniziare alla grande la stagione: finisce 3-1 per gli uomini di casa. L’Atletico Centobuchi è subito intraprendente e dopo 3 minuti si porta in vantaggio grazie all’intramontabile Galli che, di testa, finalizza nel migliore dei modi un suggerimento dalla destra di Pietropaolo. La risposta dell’Aurora Treia è immediata e prima Piancatelli poi Badiali non riescono a sfruttare due ghiotte occasioni. La palla del pareggio capita al 30’ sui piedi di Badiali che solo davanti al portiere non riesce a superarlo. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio e, l’infortunio di Fratini, fa presagire un sabato difficile per i colori treiesi.

Invece nel secondo tempo i ragazzi di mister Passarini scendono in campo col piglio giusto e, complice anche l’espulsione di Veccia, prendono possesso del campo e ribaltano la situazione. Al 56’ trovano il pari con Voinea che, servito centralmente da Marchetti, fa sfilare la palla ingannando un difensore e, davanti a Beni, non sbaglia. Le azioni dell’Aurora Treia si susseguono intervallate solo da pochi spunti dell’Atletico Centobuchi che ormai è alle corde. Al 78’ arriva il vantaggio al termine della più bella azione della partita: Panichelli scambia bene sulla destra con Badiali e si porta sul fondo, da qui scodella in area un cross su cui Voinea svetta e colpisce di testa centrando il palo, sulla ribattuta è pronto il giovane Piancatelli che batte Beni per la seconda volta. La partita si chiude virtualmente un minuto dopo: Badiali intercetta a centrocampo una respinta corta della difesa dell’Atletico Centobuchi e si invola in area, riesce a inserirsi tra le maglie della difesa e, solo davanti a Beni, lo trafigge per la terza volta.

In definitiva una vittoria meritata per l’Aurora Treia; l’Atletico Centobuchi dopo un buon inizio si è spento nonostante la qualità della rosa a disposizione.

Il tabellino:

AURORA TREIA – ATLETICO CENTOBUCHI 3 – 1

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti, Fratini (40’ Governatori), Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Gobbi, Panichelli, Voinea (85’ Andreucci), Badiali (82’ Di Francesco), Piancatelli (82’ Capradossi). All. Paolo Passarini. A disposizione: Frascarelli, Filacaro, Nunzi, Ruani, Cela.

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (68’ D’Intino), Fabi Cannella, Veccia, Piunti, Pietropaolo Gennaro, D’Angelo (54’ Travaglia), Tedeschi, Galli (75’ Liberati Andrea), Picciola, Pietropaolo Antonio (86’ Liberati Simone). All. Salvatore Fusco. A disposizione: Filipponi, Gibbs, Spina, Di Luca, Iovannisci.

RETI: 3’ Galli (ATL), 56’ Voinea (AU), 78’ Piancatelli (AU), 79’ Badiali (AU)

NOTE: Ammoniti: Aurora Treia: Panichelli, Badiali, Piancatelli – Atletico Centobuchi: Veccia, Piunti, Pietropaolo Antonio.

Espulsi: Veccia dell’atletico Centobuchi per somma di ammonizioni. Calci d’angolo: 7 – 4. Recuperi: 1’ + 3’.

