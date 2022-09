Investita da un’auto

mentre attraversa davanti casa,

una 87enne muore lungo la Regina

POTENZA PICENA - L'incidente questa mattina intorno alle 7, l'anziana è morta sul colpo. L'appello della sindaca Noemi Tartabini: «Continueremo a richiedere l'autovelox fisso in questo tratto di strada, abbiamo inviato diverse istanze tempo fa ma ancora non sono state accolte dalla Prefettura»

Investita da un’auto mentre attraversa davanti casa, muore una 87enne. L’incidente lungo la “Regina” a Potenza Picena questa mattina intorno alle 7. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti subito gli operatori dell’emergenza ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. L’anziana è morta sul colpo. La strada statale 571 “Helvia Recina” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 2, il traffico è deviato con indicazioni sul posto e il personale dell’Anas è sul posto per ripristinare il prima possibile la regolare viabilità. Ad occuparsi dei rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto è la municipale di Potenza Picena, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per disciplinare il traffico. «Porgo a nome di tutta la cittadinanza le condoglianze alla famiglia della vittima – dice la sindaca Noemi Tartabini -. Continueremo a richiedere l’autovelox fisso in questo tratto della “Regina”. Abbiamo inviato diverse istanze tempo fa ma ancora non sono state accolte dalla Prefettura».

