chiesto foglio di via per una senzatetto

MATELICA - I carabinieri l'hanno denunciata per i comportamenti avuti nei giardinetti, frequentati anche da molti bambini

Foglio di via per una senzatetto: si denudava nei giardini pubblici, li usava come toilette e di fatto ci viveva. Una situazione che a Matelica è degenerata negli ultimi tempi e questo ha portato all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Faraca, che hanno denunciato la donna e chiesto alla questura, ieri, di farle il foglio di via. La donna stava causando disagio ai bambini e a tutte le persone che frequentano i giardini pubblici di Matelica. La donna è da qualche tempo che staziona nell’area verde ma negli ultimi tempi la situazione è precipitata. La donna, secondo i carabinieri, usava il parco come fosse casa sua, si spogliava, si lavava nella fontana, li usava per andare in toilette. Da qui la richiesta di intervento ai carabinieri. I militari hanno immediatamente chiesto alla questura di emettere un foglio di via obbligatorio dal comune di Matelica e hanno denunciato la donna.

