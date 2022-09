Favorire la formazione dei carabinieri,

accordo fra Unimc e Arma

MACERATA - Firmato stamattina dal rettore Francesco Adornato e dal Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, Generale Fabiano Salticchioli

9 Settembre 2022 - Ore 13:40 - caricamento letture

Si rinnova la collaborazione tra università di Macerata e Carabinieri, avviata già dal 2016. E’ stato firmato il nuovo accordo tra l’ateneo e il Comando Legione “Marche” per favorire la formazione accademica, garantendo al personale dell’Arma la piena partecipazione alle attività didattiche e curriculari.

La convenzione è stata siglata stamattina dal rettore Francesco Adornato e dal Comandante della Legione Carabinieri “Marche” Generale Fabiano Salticchioli. Presenti anche il comandante provinciale dell’Arma Nicola Candido, l’Ispettore regionale Anc Tito Baldo Honorati, il vice presidente del Co.Ba.r. Marche Salvatore Strocchia, la professoressa Ninfa Contigiani, oltre a una rappresentanza del Co.Ba.r. Marche, che ha voluto fortemente l’accordo siglato nell’interesse del personale in uniforme.

«E’ una sfida per l’università – ha commentato il rettore Adornato – che deve rispondere nel modo migliore alle esigenze del personale dell’Arma, mettendo a disposizione una storia plurisecolare e un’offerta formativa ricca». «La cultura – ha ribadito il comandante Salticchioli – è un viatico per comprendere e affrontare il futuro. Ci auguriamo che il modello adottato con l’università di Macerata possa in futuro estendersi anche al di fuori dell’ambito regionale».

La convenzione, della durata di cinque anni, ha l’obiettivo di favorire la formazione del personale dei Carabinieri, attraverso la partecipazione alle attività didattiche curriculari: corsi di laurea e laurea magistrale compresi quelli a ciclo unico e quelli impartiti con modalità e-learning. Possono usufruire della convenzione i militari, in servizio e in congedo, i coniugi e conviventi, i figli e le figlie. L’università si impegna a favorire l’iscrizione ai corsi di studio con una riduzione del 30% sui contributi universitarie e a consentire il riconoscimento delle eventuali conoscenze, competenze e abilità maturate in ambito lavorativo e professionale.

Il Comando Regionale Marche assicurerà, dal canto suo, l’organizzazione di attività seminariali attraverso la valorizzazione delle proprie professionalità. Referenti dell’accordo sono la professoressa Ninfa Contigiani per Unimc e il presidente pro-tempore del Consiglio di Base di Rappresentanza del Comando Regionale. Dall’anno accademico 2016/2017 ha avviato convenzioni istituzionali con Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica, Polizia, Guardia Costiera, favorendo la formazione di alcune centinaia di studenti appartenenti alle Forze dell’ordine. Visto l’interesse riscontrato, l’Ateneo ha redatto un modello unico di convenzione che le forze dell’ordine possono condividere su richiesta.

