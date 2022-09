Barista aggredita al lavoro:

colpita con un pugno

CIVITANOVA - L'episodio è avvenuto intorno alle 17,30 di questo pomeriggio. La titolare: «Era da sola quando è successo, ho trovato tavoli buttati dappertutto. Non conosco il motivo». L'uomo è stato portato in commissariato, sarà denunciato

Aggressione in un bar di Civitanova, vittima una dipendente che oggi pomeriggio intorno alle 17,15 si trovava al lavoro quando è stata colpita da un cliente, 52enne residente in provincia, che era entrato nel locale e aveva iniziato a litigare con lei per futili motivi. L’uomo, secondo quanto poi accertato dalla polizia del commissariato di Civitanova, l’ha colpita con un pugno al volto.

Quando l’episodio è avvenuto, al bar Broadway, la donna si trovava da sola al lavoro. La titolare è arrivata dopo: «So che la signora stava lavorando e un cliente, che non è nemmeno un cliente abituale, l’ha aggredita. Però non conosco il motivo». La titolare aggiunge che quando è arrivata nel bar, in via Dante Alighieri, non c’era nessuno: «ho trovato molta confusione, oggetti gettati a terra, i tavoli buttati dappertutto». Sul posto, prima dell’arrivo della titolare, era intervenuta la polizia con tre pattuglie. Diverse persone hanno assistito all’arrivo delle volanti con poliziotti in divisa e in borghese che sono entrati nel locale.

La dipendente è stata soccorsa dai poliziotti e trasportata al pronto soccorso di Civitanova. Il 52enne è stato fatto salire sulla volante e portato in commissariato per gli accertamenti del caso. Sarà denunciato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

