Milioni persi per gli acquedotti,

Manzi: «Basta municipalismi»

MACERATA - L'intervento della candidata dem alla Camera sulla vicenda dei finanziamenti Pnrr per 78 milioni non richiesti dalle società di gestione delle reti idriche del Maceratese: «L’auspicio è che quanto accaduto sia di stimolo per affrontare il tema centrale del superamento progressivo delle gestioni singole»

31 Agosto 2022 - Ore 09:55 - caricamento letture

La provincia maceratese fuori dai finanziamenti Pnrr per 78 milioni di euro per la sistemazione delle reti idriche marchigiane solo perché le tante società di gestione e municipalizzate che operano nel Maceratese non hanno presentato la domanda di partecipazione al bando. Mentre continua il silenzio delle società interessate, l’unico intervento di commento alla notizia data ieri è quello dell’ex vicesindaco di Macerata e candidata Dem al proporzionale della Camera Irene Manzi:

«La provincia di Macerata perde – evidenzia l’esponente del Partito Democratico – una grandissima opportunità che è anche più grave in questa estate in cui spesso abbiamo sentito risuonare parole come “crisi ed emergenza idrica” . Il Pnrr oltre che una grande occasione di modernizzazione del Paese, in termini finanziari per le ingenti risorse messe a disposizione, dovrebbe farci riflettere sulla necessità di ripensare le azioni in termini differenti e, soprattutto, sinergici. Per la provincia di Macerata questo sarebbe fondamentale e per fare questo la politica e le istituzioni devono dare una spinta importante, superando municipalismi e appartenenze politiche differenti. Perché a pagarne di più le conseguenze sono i cittadini ed il territorio maceratese, come sta accadendo ora. L’auspicio è che quanto accaduto con il bando regionale sia di stimolo per affrontare il tema centrale del superamento progressivo delle gestioni singole, come lo stesso Angelo Sciapichetti ha ricordato su queste pagine».

(l. pat.)

