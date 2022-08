Jenny e Matteo dicono sì,

il matrimonio è un viaggio

NOZZE a tema per la coppia: lui è uno dei proprietari dello chalet Galliano a Civitanova, lei lavora da Tigotà a Corridonia. Gli auguri di parenti e amici

28 Agosto 2022

Lei lavora da Tigotà a Corridonia, lui è uno dei due proprietari della pizzeria ristorante chalet Galliano a Civitanova. Si sono sposati oggi nella chiesa di Ripe San Ginesio Jenny Centioni e Matteo Quintili, circondati dall’affetto di familiari e amici.

La mattinata è iniziata con la sorpresa dell’altro titolare del locale, Gian Paolo Lambertucci, che davanti allo chalet che da 12 anni gestiscono, oggi chiuso, ha creato una composizione con i palloncini raffigurante i due sposi. Poi Matteo Quintili ha raggiunto la chiesa in moto insieme alla mamma, Jenny Centioni in abito nero è arrivata a bordo di un sidecar. Gli invitati hanno poi proseguito la festa dopo la cerimonia a Villa Castellani di Mogliano, dove si sta svolgendo il banchetto. Il tema del matrimonio è il viaggio, i centrotavola sono stati fatti a mano dalla sposa decorati da Lady Flora Di Casette Verdini. Il tutto si concluderà con la festa finale in piscina, gli auguri alla coppia da tutti i parenti e gli amici.

