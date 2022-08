In sup col…delfino

CIVITANOVA - La scena è stata immortalata vicino al molo nord

28 Agosto 2022 - Ore 13:36 - caricamento letture

In sup scortata da un delfino. E’ l’immagine immortalata ieri vicino al molo nord di Civitanova. Lo scatto è stato pubblicato da Michele Antonio Maurizi sulla pagina Facebook Tony Morris Photographer. Nella foto si vede una ragazza pagaiare sorridente con a pochissima distanza l’inconfondibile pinna di un delfino. Un incontro ravvicinato molto particolare e divertente. Nelle acque della città costiera non è la prima volta che vengono immortalati delfini, a volte anche in branco. E spesso, come in questo scatto, qualche esemplare non disdegna, anzi, la compagnia dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA