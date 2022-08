Poesia dialettale,

premio alla carriera

per Mario Monachesi

IL RICONOSCIMENTO in occasione del 35° Concorso nazionale "Modesto della Porta" a Guardiagrele in provincia di Chieti

24 Agosto 2022 - Ore 10:30 - caricamento letture

Premio alla carriera per la poesia dialettale non abruzzese al maceratese Mario Monachesi. L’assegnazione è avvenuta lunedì, a Guardiagrele in provincia di Chieti, in occasione del 35° Concorso nazionale di poesia dialettale “Modesto della Porta”, l’Ente mostra dell”Artigianato Abruzzese, presieduto da Gianfranco Marsibilio. La cerimonia, presieduta dal professor Massimo Pasqualone si è svolta in largo Pignatari.

Mario Monachesi causa un problema di salute non è potuto essere presente: «Mi è dispiaciuto tantissimo non poter ritirare di persona questo importante riconoscimento. Un vero peccato che, nonostante l’emozione seppur vissuta da casa, mi ha fatto soffrire e non poco. Massimo Pasqualone mi ha tenuto informato per tutta la serata, inviandomi foto e attestati di amicizia e stima. Lo ringrazio con il cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA