TOLENTINO - E' divampato intorno alle 21,15. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che nel giro di un'ora hanno spento il rogo. Il sindaco Sclavi: «Quello che è bruciato non desta preoccupazione per la qualità dell’aria»

22 Agosto 2022 - Ore 21:55

Incendio al Cosmari, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un deposito che si trova esterno alla zona dei capannoni dell’azienda e dunque al complesso principale. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 21,15 e sul posto, a Tolentino, sono subito intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco. Il rogo ha interessato cumuli alti oltre due metri di rifiuti di grandi dimensioni che si trovano ammassati in un deposito coperto da una tettoia.

I vigili del fuoco di Macerata e Tolentino, sul posto con 12 uomini, sono riusciti nel giro di un’ora a spegnere le fiamme e la situazione alle 22,30 era sotto controllo. In corso le operazioni di messa in sicurezza e dovranno in seguito essere svolti gli accertamenti per comprendere come le fiamme si siano sviluppate. Non ci sono stati feriti. Ad accorgersi delle fiamme alcuni operai dell’azienda che hanno subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuta anche l’Arpam. Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, sta monitorando la situazione: «Quello che è bruciato non desta preoccupazione per la qualità dell’aria».

L’incendio ha fatto subito scattare l’allarme per chi risiede nella zona e certamente ricorda il maxi rogo del 9 luglio del 2015. Quella volta i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diversi giorni, prima per spegnere le fiamme, poi per monitorare che non si riattivassero focolai e per procedere alla messa in sicurezza. Un altro incendio nell’azienda di smaltimento rifiuti si è verificato lo scorso 15 aprile. In quel caso le fiamme si erano sviluppate da un nastro trasportatore ed era stato danneggiato il capannone dell’indifferenziata (il tetto e una cabina elettrica). Il rogo era stato subito spento.

