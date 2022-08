Civitanova, Ferragosto col segno meno:

le nuvole svuotano le spiagge (Foto)

15 AGOSTO - Non c'è stato in città il solito pienone, si è visto già dalla mattina poi nel pomeriggio il numero di bagnanti si è notevolmente ridotto

Ferragosto senza il botto a Civitanova, complice anche il cielo nuvoloso di questo pomeriggio. Questa mattina sulla costa le spiagge erano affollate ma non si è visto il consueto pienone. Nel pomeriggio le nuvole hanno svuotato le spiagge con in bagnanti che, visto il tempo, hanno preferito trascorrere il resto della giornata altrove.

Tant’è che questo pomeriggio si sono viste scene che sanno più di autunno che di Ferragosto con chalet che hanno “ammainato” gli ombrelloni. Immagini molto lontane da quelle che si è abituati a vedere a Civitanova. Immagini di pienone che invece si sono viste nei piccoli centri dell’entroterra, sui Sibillini. A Fiastra, Pioraco, Bolognola, Ussita tra tintarella al lago, gite, escursioni in mountain bike, in tanti hanno preferito scegliere l’alternativa offerta dall’entroterra. Zone che dopo il sisma del 2016 hanno dovuto fare i conti con una riduzione dei turisti e giornate come quella di oggi sono una boccata d’ossigeno. Ma nell’entroterra è da inizio estate che le cose hanno ripreso ad andare bene con tanti turisti che sono tornati (di mezzo si era messo negli ultimi due anni anche il Covid).

(Foto Federico De Marco)

