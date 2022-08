I fuochi d’artificio in mare

colorano il cielo di Civitanova (Foto)

FERRAGOSTO - Dopo due anni di stop, ieri sera è tornato il classico appuntamento. Tra divieti e spiagge libere off limits è stato il porto a far registrare il pienone. Controlli a due ingressi. La maggior parte della persone ha poi scelto il lungomare sud per concludere la nottata

Torna lo spettacolo dei fuochi d’artificio dal mare e Civitanova fa il pienone. Ieri sera, dopo due anni di stop a causa della pandemia, il classico appuntamento pirotecnico è tornato a segnare la notte di Ferragosto.

Con l’ordinanza che ha reso off limits le spiagge libere, la stragrande maggioranza delle persone si è riversata nel porto, dove era stata allestita un’apposita area. Controlli ai due ingressi per verificare il rispetto del divieto di portare con sé lattine o bottiglie e consumare superalcolici. Quasi tutti gli chalet sono restati aperti per l’occasione fino a tardi, e in molti hanno scelto di vedere i fuochi davanti agli ombrelloni. Rispettato in gran parte il divieto di accesso alle spiagge libere. Lo spettacolo pirotecnico è iniziato a mezzanotte in punto dal molo sud.

«È la notte magica di Ferragosto, occhi al cielo – ha scritto il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ieri avevano anche lanciato un appello per un sano divertimento – Civitanova brilla e splende , illuminata da luci, colori ed emozioni; che spettacolo». Pienone sì, ma forse non proprio il sold out che si registrava qualche anno fa. Già verso l’1,30, nell’area pedonale del lungomare nord allestita per l’occasione a partire dallo chalet Attilio, non c’erano moltissimo movimento. La maggior parte delle persone, infatti, finito lo spettacolo dei fuochi ha scelto di trascorrere la nottata in uno dei tanti locali, specie del lungomare sud. Le forze dell’ordine hanno controllato che tutto filasse liscio.

