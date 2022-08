Lei diventa uomo, lui donna

e ora pensano al matrimonio

RECANATI - Maura Nardi, 41 anni, e Emanuele Loati, 25 anni, lavorano in Comune, hanno fatto insieme il percorso di transizione e hanno ricevuto dall'Ufficio anagrafe le nuove carte di identità che consentono loro di fare progetti per il futuro

Cambiano sesso e dopo un lungo iter burocratico riescono a ottenere le nuove carte di identità che permetteranno loro di sposarsi. E’ La storia d’amore e di diritti di Emanuele Loati 25 anni e Maura Nardi di 41. Entrambi vivono a Recanati ed entrambi lavorano in Comune. Hanno condiviso negli ultimi anni anche il percorso terapeutico e giudiziario per cambiare sesso. E proprio il Comune di Recanati, in particolare l’Ufficio Anagrafe, ha rilasciato loro i nuovi documenti che ufficializzano il riconoscimento da parte dello Stato italiano delle loro nuove identità.

Maura, non vedente dall’età di 19 anni, lavora come centralinista in Comune e collabora da anni come giornalista pubblicista con Radio Erre. Emanuele lavora anche lui in Comune. E ora vorrebbero sposarsi. Un matrimonio con il quale vorrebbero anche far largo al rispetto per persone transgender o che fanno scelte sessuali differenti dalla tradizione. Si tratterebbe del primo matrimonio tra persone che hanno cambiato sesso.

