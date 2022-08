Cucciolo di capriolo cade nel canale,

recuperato dai vigili del fuoco

PIORACO - E' successo intorno alle 16. A raccontare l'accaduto Giovanni Capponi che ha chiamato i soccorsi e ringrazia i pompieri per il loro intervento

Un cucciolo di capriolo caduto in un canale a Pioraco è stato salvato questo pomeriggio dai vigili del fuoco. Ha assistito a quanto accaduto e allertato i soccorsi Giovanni Capponi, residente a Macerata, ma a Pioraco per l’estate. «Io ero ai giardini vicino al Monumento ai caduti, verso le 16,15 è arrivato improvvisamente un cucciolo di capriolo che ha attraversato il piazzale ed è finito nel fiume dove c’è la confluenza tra Potenza e Scarsito. A causa della corrente è finito nel canale collettore costruito anni fa per la cartiera e non riusciva ad uscire».

Tutto questo è accaduto sotto gli occhi di decine di escursionisti di un gruppo organizzato che stava iniziando il giro ai Vurgacci. «Faceva molta tenerezza – racconta Capponi – così ci siamo attivati per chiamare i soccorsi. Abbiamo chiamato il 112 che hanno a loro volta avvisato i vigili del fuoco. Uno si è messo tuta e gambale e si è calato, in due lo hanno preso, messo in sicurezza e portato in un centro per gli animali selvatici. Si è risolto tutto al meglio grazie ai nostri pompieri. Anche se non servono parole perché tutti sappiamo quanto il loro lavoro sia prezioso e li abbiamo visti recuperare anche persone dalle macerie, ho voluto raccontare cosa hanno fatto perché lo meritano».

