6 Agosto 2022

ore 11:23

Fare un bagno in mare a Civitanova con i delfini è diventato in questi mesi non così improbabile. E' accaduto questa mattina a Marco Cicconi al largo dello chalet la Contessa dove si trovava a bordo di una barca. Durante il bagno sei delfini si sono rincorsi vicinissimi alla piccola imbarcazione regalando uno spettacolo ed una esperienza unica.