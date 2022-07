Dopo la promozione in C2,

la Castrum Lauri premiata

in Comune

LORO PICENO - La società e i giocatori della squadra di calcio a 5 ricevuti in sala consiliare dall'assessore Pisani e dal sindaco Paoloni, a ognuno consegnata una targa

24 Luglio 2022 - Ore 11:33 - caricamento letture

La Castrum Lauri ricevuta in sala consiliare. La dirigenza e la squadra di calcio a 5, reduce dalla promozione nella serie C2, è stata invitata dall’assessore allo sport Fabio Pisani in sala consiliare. E proprio lui ha portare il saluto di tutta l’Amministrazione ed a complimentarsi per la promozione in serie C2: «Un enorme grazie alla dirigenza, al mister Mauro Broda ed agli attori principali, cioè i giocatori, per la promozione ottenuta. Mi e ci riempie di orgoglio, dopo periodi difficili per lo sport e la sua ripresa, essere stati protagonisti e vincitori di un campionato».

Ai saluti era presente anche il sindaco, Robertino Paoloni, che insieme al gruppo della Castrum Lauri ha goduto delle belle parole di Fabio Pisani. Infatti il sindaco ha lasciato, dopo le elezioni, la presidenza della Asd Castrum Lauri ed ora riveste il ruolo di presidente onorario. Prima di indossare la fascia tricolore ha voluto ricordare alcuni dei momenti difficili e belli delle stagioni in cui presenziava ogni partita ed allenamento. Molte le parole di stima nei confronti dei giocatori e della società. Un plauso all’attuale presidente, Tullio Contigiani, perché da sempre presente nelle fila della società e sempre parte attiva. Altro particolare ringraziamento è stato sollevato nei confronti del mister Mauro Broda.

«Ricordo ogni momento vissuto insieme a voi, ricordo le difficoltà affrontate e ricordo che insieme le abbiamo trasformate in situazioni favorevoli, riuscendo ad ottenere due qualificazioni. – commenta il sindaco Robertino Paoloni – E sottolineo la grande e coraggiosa decisione della nuova dirigenza di ripartire dalla serie D e costruire un nuovo percorso, già premiato al primo anno con la promozione in serie C2». La Asd Castrum Lauri quest’anno festeggia il 30° anno di attività, dimostrandosi tra le società di calcio a 5 più longeve della regione. L’Amministrazione comunale ha omaggiato la società, il presidente ed il mister con una targa ad ognuno. Oltre a questo è stata consegnata una pergamena per ringraziare la società per i suoi 30 anni di attività sportiva e sociale.

