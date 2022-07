Volo fatale col parapendio,

martedì il funerale di Angelo

TOLENTINO - Il 59enne è morto ieri ad Ascoli. Si è lanciato dal Monte Vettore e ha incontrato una turbolenza che l'ha fatto precipitare. L'ultimo saluto nella chiesa dello Spirito Santo

23 Luglio 2022 - Ore 20:00 - caricamento letture

Tragedia col parapendio, martedì il funerale di Angelo Pascucci. Il 59enne di Tolentino ha perso la vita ieri pochi minuti dopo essersi alzato in volo dal versante est del Vettore. A tradirlo sarebbe stata una turbolenza, a detta di un testimone che ha visto un gruppo di piloti in difficoltà e in particolare l’ultimo del gruppo, appunto Pascucci.

Uno sport che il 59enne praticava ma una vita, oltre 25 anni. Una passione che gli è stata fatale ieri. Dopo la segnalazione fatta a vigili del fuoco e 118, da Fabriano intorno alle 16 di ieri è partito l’elicottero che ha raggiunto il punto indicato dove era stato visto il pilota in difficoltà. Un medico si è calato con il verricello per raggiungere Pascucci. L’uomo poco dopo è morto.

Dipendente del Cosmari, viveva a Tolentino. Lascia la moglie Gessica e due figlie. La camera ardente è stata allestita all’obitorio di Ascoli, lunedì il feretro sarà portato alla Sala del Commiato Terracoeli di Tolentino, alle 8. Poi alle 10 di martedì, nella chiesa dello Spirito Santo, si terrà il funerale, a cura delle pompe funebri Corvatta.

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA