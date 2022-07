Med Store Tunit, esordio in trasferta

VOLLEY A3 - Il match contro la ErmGroup San Giustino previsto per il 9 ottobre, il primo dei due derby contro Fano in programma l'8 dicembre

22 Luglio 2022 - Ore 12:57 - caricamento letture

Nel pomeriggio di ieri, con la chiusura della tre giorni del Volley Mercato al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (Bologna), sono uscite le date ufficiali del campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/2023. La prima giornata è stata fissata per il 9 ottobre e vedrà la Med Store Tunit Macerata, inserita anche quest’anno nel Girone Bianco, impegnata in trasferta contro la ErmGroup San Giustino.

Il 16 ottobre ci sarà l’esordio al Banca Macerata Forum per la squadra biancorossa che affronterà un’altra new entry del campionato nella seconda giornata, la WiMORE Parma. L’andata del derby con Vigilar Fano si terrà invece l’8 dicembre, in trasferta per la Med Store Tunit, mentre il ritorno sarà il 19 marzo 2023. L’ultima giornata che chiuderà la Regular Season vedrà Macerata affrontare fuori casa la Da Rold Logistics Belluno il 2 aprile 2023.

Svelate anche le date della prossima Coppa Italia di Serie A3, con i Quarti di Finale che cominceranno il 18 gennaio 2023. La competizione proseguirà con le Final Four nel weekend tra sabato 11 e domenica 12 marzo 2023.

Si prospetta una nuova stagione di A3 combattuta, che vedrà la Med Store Tunit Macerata lottare per il vertice con una squadra rinnovata a partire dalla guida tecnica, affidata al coach Flavio Gulinelli. Con lui diverse novità anche nel roster, per un gruppo che conferma le ambizioni della società, decisa a portare sempre più in alto il nome di Macerata nel grande volley di Serie A.

