Maxi torneo di calcetto:

tempo di finali al Torneo Barbaro

MORROVALLE - Sono 28 le squadre che hanno partecipato, sia del Maceratese che del Fermano e Anconetano. Domani alle 21 la finalina per il terzo posto. Alle 22 l'ultimo atto fra Bsc team (Recanati) e Euromare Fc (Civitanova). In 15 serate svolte finora, il pubblico presente ha potuto assistere a 431 gol in 55 partite

16 Luglio 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

Domani l’ultima serata del Torneo Barbaro, un evento di calcio a cinque che si sta svolgendo a Morrovalle (borgo Marconi) che ha coinvolto 28 squadre del Maceratese, Fermano e Anconetano.

La serata avrà inizio alle 21, con la finalina per il terzo posto che vede in campo Ciotti’s Bar (Monturano) contro Deportivo Aperitivo (Morrovalle). Alle 22 la finalissima per l’ambita vittoria della prima edizione del torneo, e a seguire le premiazioni con la presenza delle istituzioni comunali e regionali.

L’ultimo atto vedrà scontrarsi da una parte Bsc team da Recanati composta da Cingolani (2002), Orlietti (2002), Basconi (2002), Grassi (2004), Ballarini (2003), Camilloni (2000), Guercio (2003), Guzzini (2002), dall’altro fronte ci sarà Euromare Fc di Civitanova composta da Renzi (2000), Pietrella (2000), Marchioni (2003), M. Catinari (2003), L. Catinari (2000), Pagnanini (2001), Muzi (2002) e Renzi (2001).

In 15 serate svolte finora, il pubblico presente ha potuto assistere a 431 gol in 55 partite. L’organizzatore del torneo, il 21enne Nicholas Rapari, ha deciso di «adottare la formula ad invito, scegliendo lui i capitani delle squadre, e di limitare l’età dei partecipanti (18-25) – scrive lo stesso ragazzo in una nota -, in modo tale da garantire affluenza di giovani, di assicurare spettacolo aumentando l’intensità e il livello qualitativo del torneo» grazie alla presenza, tra gli altri, di talenti come Lorenzo Grassi (2004, esordio Lega Pro con la Fermana), Riccardo Raponi (1999, in doppia cifra quest’anno in Promozione), Nicola Pucci (1997), Tommaso Massini e Amin Ghannaoui (hanno contribuito alla vittoria del campionato della Maceratese), Armin Nasic (2000, ex Fermana) Nicoló Belleggia (1998, prossimo in Serie B di calcio a 5 con Potenza), Ismail Boutimah (1998) e Matteo Francavilla (2000), entrambi tra i capocannonieri con oltre 30 gol dell’ultimo campionato di C1 di calcio a 5, Luca Sopranzetti (2000, 27 presenze quest’anno con la vincente Recanatese tra campionato e coppa) e Diego Cingolani ( 2002, vittoria del campionato di Serie D e dello scudetto italiano dilettanti con la Recanatese), Jacopo Domizi (2003, 33 presenze da titolare in Serie D col Pineto, e prossimo in Lega Pro), Mattia Monachesi (2001, diverse presenze da titolare e gol tra Porto d’Ascoli e Jesina la scorsa stagione).

«Presupposto fondamentale del progetto, come recita il motto del torneo, è “fare di un campetto il luogo d’incontro” – aggiunge l’organizzatore Nicholas Rapari -. E in queste tre settimane Morrovalle ha riassaporato la bellezza di vedere tanti giovani provenienti da ogni località marchigiana per gustarsi una piacevole serata calcistica, confortati anche dai track del food e del beverage. Tutte le comunicazioni sul torneo, sui risultati e sui vari giocatori le troverete sulla pagina Instagram “torneo_barbaro”. Vi aspettiamo dunque domani sera alle 21 per una serata calcistica scoppiettante».

