A Macerata debutta “Presente liberale”,

il primo festival del centrodestra

LA MANIFESTAZIONE, ideata dal Comune in collaborazione con la casa editrice Liberilibri, si svolgerà in autunno. L'assessore Riccardo Sacchi: «Contiamo di farlo diventare un punto di riferimento a livello nazionale». Il sindaco Sandro Parcaroli: «Sarà un laboratorio di idee capace di stimolare la discussione»

Debutta in autunno a Macerata un nuovo festival: si intitola “Presente liberale” e in sostanza rappresenta il primo festival del centrodestra.

“Una novità anche nel panorama nazionale – si legge nella nota del Comune – La manifestazione, ideata e organizzata dall’amministrazione comunale, assessorato al Turismo ed Eventi, va ad arricchire il panorama delle kermesse cittadine ma con un’impostazione e con finalità inedite. Il pensiero liberale sarà il fulcro tematico della rassegna, che «si articolerà nel 2022 in due diversi incontri – e che si prefigge di diventare negli anni a venire un appuntamento fisso per la diffusione e la promozione del pensiero liberale in Italia”.

«Un nuovo evento che arricchisce il panorama culturale della città, fornendo un inedito punto di vista sul contemporaneo – commenta il sindaco Sandro Parcaroli -. Un laboratorio di idee capace di stimolare la discussione su tematiche di fondamentale importanza legate alla contemporaneità, ricco di appuntamenti, conferenze ed eventi, che potrà accogliere e ospitare eminenti personalità e, al contempo, coinvolgere maceratesi e visitatori. Scrittori, giornalisti, economisti, docenti, intellettuali di caratura nazionale e internazionale saranno i protagonisti del nuovo progetto che caratterizzerà, con un’originale chiave culturale, la politica dei grandi eventi cittadini con un nuovo format e nuovi target di pubblico».

Il festival è organizzato con la collaborazione e la consulenza della casa editrice maceratese Liberilibri, da decenni considerata con le sue pubblicazioni un faro del pensiero liberale in Italia. «Siamo felici che una casa editrice come la nostra, conosciuta e apprezzata nel panorama editoriale nazionale – fa sapere la Liberilibri – possa contribuire alla costruzione di un festival dedicato al pensiero liberale proprio nella città di Macerata, un progetto a lungo raggio di grande interesse, che rappresenta per noi anche un’occasione unica e preziosa per far conoscere più da vicino a una vasta platea i contenuti del nostro lavoro».

«La nostra ambizione è che questo appuntamento possa essere il primo di una lunga serie – spiega l’asessore Riccardo Sacchi – e che la manifestazione possa crescere di anno in anno, diventando un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la conoscenza e l’approfondimento di tematiche legate al pensiero liberale. Uno spazio aperto alle idee, che si propone di aprire dibattiti, tracciare sentieri, sensibilizzando un pubblico sempre più ampio. È nostro proposito aprire un dibattito pubblico civile e stimolante a partire dai presupposti del pensiero liberale, offrendo così un approccio differente alle problematiche della società odierna. L’amministrazione comunale – specifica Sacchi – intende sostenere la qualità dell’offerta turistico-culturale della città secondo un progetto organico, e proprio grazie a questa iniziativa siamo convinti che si possa finalmente esplorare tematiche forse ancora poco note e di sicuro poco trattate ma di fondamentale importanza per la crescita culturale. L’iniziativa si configura come evento di grande partecipazione, di coinvolgimento di cittadini, partendo dagli studenti delle scuole e delle università, passando per gli insegnanti e i professionisti, senza dimenticare le famiglie e i turisti, diventando occasione di promozione e valorizzazione del territorio – conclude Sacchi -. Tra i vari focus particolare rilevanza avrà l’approfondimento dedicato alla giustizia, con declinazioni relative a temi specifici».

