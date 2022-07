Dal “Piombini-Sensini Onlus”

oltre 2mila euro devoluti

alle attività estive dei bambini

MACERATA - Il torneo di calcio a 5 si è svolto negli impianti del Cus

13 Luglio 2022 - Ore 10:00 - caricamento letture

Formazioni di ogni tipo, composte da giovani e da adulti, da italiani e stranieri, da associazioni, Enti, persino Forze dell’Ordine. Dove poteva esserci tutto questo? Ovviamente solo al torneo amatoriale e benefico “Giochiamo per i diritti dei bambini”, iniziativa di calcio a 5 organizzata dall’associazione Piombini-Sensini Onlus.

Ancora una volta, come piacevole tradizione, sono stati gli impianti sportivi del Cus Macerata in via Valerio ad ospitare le serate di futsal e divertimento. E molto altro. La Onlus maceratese infatti dal lontano 1895 persegue attività con finalità di solidarietà sociale, a favore di minori, anziani o altri individui che si trovano in situazioni di bisogno. Il torneo è pensato per la sensibilizzazione e la prevenzione a favore della tutela dell’infanzia, tanto che il ricavato delle quote di partecipazione delle formazioni partecipanti (oltre 2mila euro) è stato devoluto in favore delle attività estive dei bambini che l’associazione sta appunto accogliendo. Queste le rappresentative che hanno giocato: Banca Macerata, Comunità il Girasole, Cus Macerata, Carabinieri, Dribbling, Polizia. Tra le 6 iscritte, per la cronaca, l’ha spuntata proprio il Cus, padrone di casa ed alla terza affermazione consecutiva. Ha avuto la meglio in finale sul Dribbling. Ci sono stati anche premi individuali, miglior giocatore è stato eletto Suwareh Sulyman; bomber della manifestazione è stato Francesco Cafarella; miglior portiere Toni Guardiani; il premio fair play per la squadra più corretta è andato alla Polizia.

