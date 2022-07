Tamponamento fra due auto,

lunghe code a Sforzacosta

MACERATA - L'incidente intorno alle 7,40, nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli. Nel tratto interessato dallo scontro, sulla provinciale 77, viene deviato il traffico vista la chiusura del ponte che collega la frazione del capoluogo con l'ingresso della superstrada

Tamponamento fra due auto lungo la provinciale 77 a Sforzacosta, lunghe code. L’incidente è avvenuto intorno alle 7,40, nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

Rallentamenti alla circolazione e traffico congestionato dato che nel tratto interessato dallo scontro, sulla provinciale 77, viene deviata la circolazione vista la chiusura del ponte che collega la frazione del capoluogo con Passo del Bidollo-Colbuccaro e quindi anche con l’ingresso della superstrada. Sul posto, per i rilievi del caso così da stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e per disciplinare il traffico, è intervenuta la polizia locale di Macerata. Niente di grave per le persone che viaggiavano all’interno delle vetture coinvolte, dopo l’intervento sul posto degli operatori del 118 hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

